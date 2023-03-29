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【港股市況】阿里巴巴重組、ADR較港高逾14%　恒指黑期升約434點（不斷更新）

股市 09:14 2023/03/29

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港股市況不斷更新

阿里巴巴 （09988） 重組（馬雲回杭州即異動、阿里巴巴重組成6個子單位或獨立分拆上市），刺激阿里巴巴ADR折合報96.55元，較港收市價高12.3元或14.6%，帶動大市升勢。港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料高開333點，恒指料開報20118點。滙豐 （00005） ADR折合報52.53元，較港收市價低0.12元或0.2%。騰訊 （00700） ADR折合報391.7元，較港收市價高13.5元或3.6%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：13】期指開報20224點，升440點或2.2%。

【08：58】【新股IPO】Lalamove母企拉拉科技終來港上市　去年首錄經調整利潤5320萬美元

【08：14】恒指黑期升約434點，報20187點，道指期貨升66點，報32654點。

【07：55】【業績｜生科股】三葉草生物去年虧損收窄至24.5億元人幣　不派息

【07：45】【業績】協鑫新能源全年虧損擴至近倍至14.9億元人民幣　不派息

【07：45】【阿里巴巴9988】張勇解構背後思路：分拆上市受市場檢驗　好過自己來打分

【07：45】【Morning精點】拆解第一公民銀行「特價」買SVB真相｜觀塘Bal Residence調低27伙售價最多9%

【07：45】港股ADR收報20118點，升333點或1.7%。其中，阿里巴巴 （09988） ADR折合報96.55元，較港收市價高12.3元或14.6%。滙豐 （00005） ADR折合報52.53元，較港收市價低0.12元或0.2%。騰訊 （00700） ADR折合報391.7元，較港收市價高13.5元或3.6%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國數據顯示樓市及消費數據轉熱，反映聯儲局放緩加息步伐後，樓價及消費隨即上升，助長美國加息預期。道指收市跌37點或0.1%，收報32394點，早段曾升118點，之後一度跌136點；納指跌52點或0.4%，收報11716點，跌幅較早段1.1%收窄； 標指跌6點，收報3971點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】阿里美股895億成交掃高股價升14%　夜期收市升351點阿里佔228點（不斷更新）

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責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 阿里巴巴－SW（09988） 恒生指數 美股 阿里巴巴
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