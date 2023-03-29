【港股市況】阿里巴巴重組、股價大升13%　恒指半日升378點、成交增至828億（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

阿里巴巴 （09988） 重組（馬雲回杭州即異動、阿里巴巴重組成6個子單位或獨立分拆上市），阿里系造好，其中阿里巴巴 （09988） 升13%，並帶動科技股表現。騰訊 （00700） 升2%，美團 （03690） 升近5%。滙豐 （00005） 逆市偏軟跌0.2%，中移動 （00941） 跌0.4%。恒指裂口高開563點，曾升最多653點高見20437點，其後升勢回順，恒指半日升378點，報20162點，成交828億元。科指升2.7%，報4256點。

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大行報告︰

【解構阿里巴巴改革】阿里巴巴9988六大業務重組、鋪路子公司上市 大摩料最牛可升逾倍、一文看清券商最新看法

財經日誌︰

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即市走勢︰

【12：00】恒指半日升378點，報20162點，成交828億元。科指升2.7%，報4256點。阿里系造好，其中阿里巴巴 （09988） 升13%，並帶動科技股表現。騰訊 （00700） 升2%，美團 （03690） 升近5%。滙豐 （00005） 逆市偏軟跌0.2%，中移動 （00941） 跌0.4%。

【11：57】【騰訊700】騰訊微信推出「問一問」搜尋功能 或加劇線上問答社區競爭

【11：42】【比亞迪1211】王傳福：車市進入淘汰賽、價格戰本質是供大於求 料5月市場會恢復較好增長水平

【11：30】上證半日偏軟跌0.04%，深證升0.3%，創業板指升0.3%。

【11：27】恒指最新升約380點，報20164點，其中阿里巴巴 （09988） 升近14%，貢獻大市216點，相當於大市過半升幅。

【11：24】兩桶油將於今日公布業績，中石油 （00857） 升0.2%，中海油 （00883） 升逾2%。

【11：19】【新股IPO】洲際船務2409首掛跌近一成 一手帳面蝕370元

【10：59】【大行看法】大摩：兩大重要事件凸顯內地監管重置已完成 將驅使資金進一步配置中國

【10：53】超媒體 （00072） 股價反彈兩成，高見0.99元，成交376萬元。

【10：42】信達生物 （01801） 績後跌逾4%，低見36.55元。信達生物全年虧損收窄至21.8億元人民幣，不派末期息。

【10：41】中芯國際 （00981） 轉升逾1%，高見18元。

【10：24】【物流股】嘉里物流溢價44%發7.8億元永續可換股證券 拓東南亞國際快遞業務

【10：24】三葉草 （02197） 績後挫一成，破底低見1.59元。

【10：19】恒指最新升約400點，報20190點，升406點，科指升2.6%，報4252點。

【10：15】中芯國際 （00981） 績後偏軟，逆市跌0.5%。中芯國際去年純利18.2億美元，按年增加6.8%，不派息。

【業績｜藍籌】中芯國際去年純利增6.8%至18.2億美元 不派息

【10：08】商湯 （00020） 績後逆市跌3%，低見2.58元。

【商湯業績】商湯去年經調整虧損擴大2.3倍 料今年推出「自然語言處理模型」

【10：06】【阿里巴巴9988】阿里巴巴重組大升逾一成 千個沽盤趁高排隊96元獲利一掃即清

【09：51】【業績｜物管股】雅生活大插7% 去年少賺兩成、不派息

【09：50】聯想 （00992） 績回吐，股價逆市跌近1%，低見8.42元。

【09：44】滙豐 （00005） 逆市偏軟跌0.5%，渣打 （02888） 跌0.4%。

【09：40】農夫山泉 （09633） 績後升近1%，高見46.4元。

【業績｜内需股】農夫山泉末期息大增5成至0.68元人幣 去年多賺19%

【09：38】港交所 （00388） 升逾3%，早段高見348元。

【09：36】港股開市後曾升最多653點，高見20437點，最新報20283點，升499點，科指升3.4%，報4286點。

【09：33】阿里巴巴 （09988） 早段升勢略為回順，最新升逾12%，報94.8元。

【09：29】【業績｜物管股】華潤萬象升逾2% 去年核心純利增長三成、末期息增13%至31.2仙 終止收購民企物管諸暨祥生（第二版）

【09：27】電視廣播TVB （00511） 去年股東應佔虧損約為8.1億元，按年擴大25%，惟股價績後仍高開逾4%。

【TVB業績】電視廣播士多力谷收入增長 虧損仍擴至8.1億

【09：23】比亞迪 （01211） 績後升逾2%，比亞迪去年純利166.2億元人民幣，按年升445.9%，派息1.142元人民幣。

【業績｜比亞迪1211】比亞迪去年多賺逾4倍 股息每股1.142元人民幣 今年汽車業務推新品牌

【09：22】阿里系造好，除阿里巴巴 （09988） 升近15%外，阿里健康 （00241） 升逾7%，阿里影業 （01060） 升逾9%。

【09：20】阿里巴巴 （09988） 大升近15%，京東 （09618） 升逾6%，騰訊 （00700） 升近5%，美團 （03690） 升4%，恒指裂口高開563點，開報20348點，科指升4.2%，報4316點。

【阿里巴巴9988】阿里六大業務 哪個賺錢、哪個蝕錢？

【09：13】期指開報20224點，升440點或2.2%。

【08：58】【新股IPO】Lalamove母企拉拉科技終來港上市 去年首錄經調整利潤5320萬美元

【08：14】恒指黑期升約434點，報20187點，道指期貨升66點，報32654點。

【07：55】【業績｜生科股】三葉草生物去年虧損收窄至24.5億元人幣 不派息

【07：45】【業績】協鑫新能源全年虧損擴至近倍至14.9億元人民幣 不派息

【07：45】【阿里巴巴9988】張勇解構背後思路：分拆上市受市場檢驗 好過自己來打分

【07：45】【Morning精點】拆解第一公民銀行「特價」買SVB真相｜觀塘Bal Residence調低27伙售價最多9%

【07：45】港股ADR收報20118點，升333點或1.7%。其中，阿里巴巴 （09988） ADR折合報96.55元，較港收市價高12.3元或14.6%。滙豐 （00005） ADR折合報52.53元，較港收市價低0.12元或0.2%。騰訊 （00700） ADR折合報391.7元，較港收市價高13.5元或3.6%。

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【07：30】美國數據顯示樓市及消費數據轉熱，反映聯儲局放緩加息步伐後，樓價及消費隨即上升，助長美國加息預期。道指收市跌37點或0.1%，收報32394點，早段曾升118點，之後一度跌136點；納指跌52點或0.4%，收報11716點，跌幅較早段1.1%收窄； 標指跌6點，收報3971點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】阿里美股895億成交掃高股價升14% 夜期收市升351點阿里佔228點（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】青島啤酒股份、新特能源、華潤醫藥

責任編輯︰梁浩碩