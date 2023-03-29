【恒指夜期+ADR】阿里美股越100美元關　夜期再升55點（不斷更新）

阿里巴巴未升夠，阿里美股升穿100美元，高見100.26美元，較港收市價94.55元高4%，夜期升55點，報20280點，中概股指數升0.5%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 美團ADR 137.77 +2.4% 騰訊ADR 386.84 +0.5% 阿里巴巴美股 98.16 +3.8% 滙豐ADR 53.60 +1.2%

北水吸資超過30億 續買騰訊美團沽ETF

北水今日錄30.6億元淨流入，較昨日輕微增加，同時為連續16個交易日吸資。騰訊 （00700） 及美團 （03690） 繼續成為資金追捧對象，分別獲11.9及7.1億元淨流入，工行 （01398） 亦有4.2億元淨流入；淨流出方面，資金沽ETF，盈富基金 （02800） 、恒生國指ETF （02828） 及南方恒生科技ETF （03033） 均有超過4億元淨流出。

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阿里巴巴升逾12%領市 碧服績後升6%、電視廣播升近14% 恒指升407點

阿里巴巴 （09988） 重組（馬雲回杭州即異動、阿里巴巴重組成6個子單位或獨立分拆上市），阿里系造好，其中阿里巴巴 （09988） 升逾12%。騰訊 （00700） 升逾1%，美團 （03690） 升4%，碧桂園服務 （06098） 績後升逾6%，電視廣播 （00511） 升近14%。恒指裂口高開563點，曾升最多653點高見20437點，其後升勢回順，恒指全日升407點，收報20192點，成交1464億元。科指升2.5%，報4246點。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 阿里巴巴 94.55 +12.2 +191 27 美團 140.00 +4.0 +41 -110 騰訊 384.80 +1.8 +30 16 中移動 62.00 -0.2 -1 9 申洲國際 78.05 -1.7 -1 22 中石化 4.62 -1.1 -2 6

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大行報告︰

【解構阿里巴巴改革】阿里巴巴9988六大業務重組、鋪路子公司上市 大摩料最牛可升逾倍、一文看清券商最新看法

財經日誌︰

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即市走勢︰

【23：00】夜期升64點

【19：40】北水吸資超過30億，續買騰訊美團沽ETF，恒指夜期微升9點。

【18：40】【中國人壽2628】國壽去年少賺37% 末期息每股49分人民幣、按年減少25%

【17：40】【業績｜石油石化股】中海油全年多賺1倍至1417億元人幣創新高 重新派末期息0.75港元

【16：10】阿里巴巴 （09988） 升逾12%，騰訊 （00700） 升逾1%，美團 （03690） 升4%，碧桂園服務 （06098） 績後升逾6%，電視廣播 （00511） 升近14%，恒指全日升407點，收報20192點，成交1464億元。科指升2.5%，報4246點。

【16：00】恒指U盤前升379點，報20164點。

【16：52】【業績｜乳業股】中國飛鶴去年少賺28%、毛利率跌4.8個百分點 末期息17.21港仙

【15：41】港股尾市升約380點，報20164點，科指跌2.3%，報4239點。阿里巴巴 （09988） 升逾12%，騰訊 （00700） 升逾1%，美團 （03690） 升逾3%，滙豐 （00005） 轉升0.7%。

【15：26】IGG （00799） 去年由盈轉虧，蝕5億元，股價績後升逾16%，高見3.2元。

【15：11】【業績｜餐飲股】味千中國去年盈轉虧蝕1.4億人幣 末期息削四分一至6仙

【15：05】【電視廣播TVB】TVB周四推《衝上雲霄》直播帶貨 時長12小時、主推香港產品

【14：58】【業績｜航空股】南航去年虧損擴至327億人幣、不派末期息 另擬分拆南航物流A股上市

【14：24】碧桂園服務 （06098） 升幅擴大至逾8%，高見13.68元。

【14：21】騰訊 （00700） 午後升幅收窄至逾1%，美團 （03690） 升逾2%，阿里巴巴 （09988） 則維持13%升幅。

【14：11】碧桂園服務 （06098） 績後造好，股價午後升逾4%，高見13.26元。

【13：55】恒指最新升約439點，報20224點，科指升3.3%，報4279點。

【13：53】達勢 （01405） 上市翌日，股價低開高走，破底低見45.1元後轉升一成，破頂高見50.9元。

【13：52】泡泡瑪特 （09992） 績後一度直插倒跌8%，低見18.94元，最新拗腰回升1%，報20.8元。

【13：49】電視廣播 （00511） 升幅擴大至15%，高見11元。

【13：49】【MPF】GUM：歐美銀行危機續影響強積金表現、對市況不樂觀 3月人均賺235元、港股基金表現最差

【13：33】【阿里巴巴9988】阿里巴巴明早8時舉行新組織和治理結構溝通會（附會議連結）

【13：13】電視廣播 （00511） 短綫拉升，一度升逾一成高見10.64元，最新升逾9%。

【電視廣播TVB】許濤： TVB已走出最黑暗時期、57%高層被更換 約50內地投資機構冀了解公司 股價午後抽升一成

【13：08】【香港樓市】標普料今年住宅樓價反彈5%至8% 一手樓成交可回復至逾1.5萬宗

【13：06】金山軟件 （03888） 股價再升逾8%，破頂高見42.25元。

【13：02】泡泡瑪特 （09992） 績後向下，倒跌逾5%，低見19.42元。

【13：02】阿里巴巴 （09988） 午後初段升逾13%，騰訊 （00700） 升逾2%，美團 （03690） 升逾4%。

【13：00】港股午後初段升約380點，報20166點，科指升2.8%，報4260點。

【12：36】【新股IPO】中天湖南集團2433以1.18元中間定價 超購逾9倍、一手中籤率40%（附分配結果連結）

【12：35】【業績︱物管股】碧桂園服務去年核心淨利潤升9% 末期息削52%至14.4分、派特別息22.81分人幣

【12：29】【業績│盲盒股】泡泡瑪特全年少賺44% 末期息減逾4成至8.7分人民幣

【12：19】【業績│本港地產股】嘉里建設去年基礎溢利跌28% 末期息0.95元、股息率6.8厘

【12：11】【業績｜內房股】潤地去年核心溢利增1.5%至270億人幣 末期息1.219元人幣

【12：00】恒指半日升378點，報20162點，成交828億元。科指升2.7%，報4256點。阿里系造好，其中阿里巴巴 （09988） 升13%，並帶動科技股表現。騰訊 （00700） 升2%，美團 （03690） 升近5%。滙豐 （00005） 逆市偏軟跌0.2%，中移動 （00941） 跌0.4%。

【11：57】【騰訊700】騰訊微信推出「問一問」搜尋功能 或加劇線上問答社區競爭

【11：42】【比亞迪1211】王傳福：車市進入淘汰賽、價格戰本質是供大於求 料5月市場會恢復較好增長水平

【11：30】上證半日偏軟跌0.04%，深證升0.3%，創業板指升0.3%。

【11：27】恒指最新升約380點，報20164點，其中阿里巴巴 （09988） 升近14%，貢獻大市216點，相當於大市過半升幅。

【11：24】兩桶油將於今日公布業績，中石油 （00857） 升0.2%，中海油 （00883） 升逾2%。

【11：19】【新股IPO】洲際船務2409首掛跌近一成 一手帳面蝕370元

【10：59】【大行看法】大摩：兩大重要事件凸顯內地監管重置已完成 將驅使資金進一步配置中國

【10：53】超媒體 （00072） 股價反彈兩成，高見0.99元，成交376萬元。

【10：42】信達生物 （01801） 績後跌逾4%，低見36.55元。信達生物全年虧損收窄至21.8億元人民幣，不派末期息。

【10：41】中芯國際 （00981） 轉升逾1%，高見18元。

【10：24】【物流股】嘉里物流溢價44%發7.8億元永續可換股證券 拓東南亞國際快遞業務

【10：24】三葉草 （02197） 績後挫一成，破底低見1.59元。

【10：19】恒指最新升約400點，報20190點，升406點，科指升2.6%，報4252點。

【10：15】中芯國際 （00981） 績後偏軟，逆市跌0.5%。中芯國際去年純利18.2億美元，按年增加6.8%，不派息。

【業績｜藍籌】中芯國際去年純利增6.8%至18.2億美元 不派息

【10：08】商湯 （00020） 績後逆市跌3%，低見2.58元。

【商湯業績】商湯去年經調整虧損擴大2.3倍 料今年推出「自然語言處理模型」

【10：06】【阿里巴巴9988】阿里巴巴重組大升逾一成 千個沽盤趁高排隊96元獲利一掃即清

【09：51】【業績｜物管股】雅生活大插7% 去年少賺兩成、不派息

【09：50】聯想 （00992） 績回吐，股價逆市跌近1%，低見8.42元。

【09：44】滙豐 （00005） 逆市偏軟跌0.5%，渣打 （02888） 跌0.4%。

【09：40】農夫山泉 （09633） 績後升近1%，高見46.4元。

【業績｜内需股】農夫山泉末期息大增5成至0.68元人幣 去年多賺19%

【09：38】港交所 （00388） 升逾3%，早段高見348元。

【09：36】港股開市後曾升最多653點，高見20437點，最新報20283點，升499點，科指升3.4%，報4286點。

【09：33】阿里巴巴 （09988） 早段升勢略為回順，最新升逾12%，報94.8元。

【09：29】【業績｜物管股】華潤萬象升逾2% 去年核心純利增長三成、末期息增13%至31.2仙 終止收購民企物管諸暨祥生（第二版）

【09：27】電視廣播TVB （00511） 去年股東應佔虧損約為8.1億元，按年擴大25%，惟股價績後仍高開逾4%。

【TVB業績】電視廣播士多力谷收入增長 虧損仍擴至8.1億

【09：23】比亞迪 （01211） 績後升逾2%，比亞迪去年純利166.2億元人民幣，按年升445.9%，派息1.142元人民幣。

【業績｜比亞迪1211】比亞迪去年多賺逾4倍 股息每股1.142元人民幣 今年汽車業務推新品牌

【09：22】阿里系造好，除阿里巴巴 （09988） 升近15%外，阿里健康 （00241） 升逾7%，阿里影業 （01060） 升逾9%。

【09：20】阿里巴巴 （09988） 大升近15%，京東 （09618） 升逾6%，騰訊 （00700） 升近5%，美團 （03690） 升4%，恒指裂口高開563點，開報20348點，科指升4.2%，報4316點。

【阿里巴巴9988】阿里六大業務 哪個賺錢、哪個蝕錢？

【09：13】期指開報20224點，升440點或2.2%。

【08：58】【新股IPO】Lalamove母企拉拉科技終來港上市 去年首錄經調整利潤5320萬美元

【08：14】恒指黑期升約434點，報20187點，道指期貨升66點，報32654點。

【07：55】【業績｜生科股】三葉草生物去年虧損收窄至24.5億元人幣 不派息

【07：45】【業績】協鑫新能源全年虧損擴至近倍至14.9億元人民幣 不派息

【07：45】【阿里巴巴9988】張勇解構背後思路：分拆上市受市場檢驗 好過自己來打分

【07：45】【Morning精點】拆解第一公民銀行「特價」買SVB真相｜觀塘Bal Residence調低27伙售價最多9%

【07：45】港股ADR收報20118點，升333點或1.7%。其中，阿里巴巴 （09988） ADR折合報96.55元，較港收市價高12.3元或14.6%。滙豐 （00005） ADR折合報52.53元，較港收市價低0.12元或0.2%。騰訊 （00700） ADR折合報391.7元，較港收市價高13.5元或3.6%。

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【07：30】美國數據顯示樓市及消費數據轉熱，反映聯儲局放緩加息步伐後，樓價及消費隨即上升，助長美國加息預期。道指收市跌37點或0.1%，收報32394點，早段曾升118點，之後一度跌136點；納指跌52點或0.4%，收報11716點，跌幅較早段1.1%收窄； 標指跌6點，收報3971點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】阿里美股895億成交掃高股價升14% 夜期收市升351點阿里佔228點（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】青島啤酒股份、新特能源、華潤醫藥

責任編輯︰梁浩碩