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【業績｜生科股】三葉草生物逆市瀉一成創新低　去年虧損收窄至24.5億元人幣　不派息

股市 10:26 2023/03/29

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【業績｜生科股】三葉草生物去年虧損收窄至24.5億元人幣　不派息

去年底熱炒的新冠疫苗股三葉草生物 （02197） 公布去年業績，其他收入及收益減少39.2%至2320萬元（人民幣‧下同），年內虧損收窄至24.5億元，2021年蝕60.2億元，經調整年內虧損為23.6億元，較2021年的虧損20.8億元有所增多，並不派息。

三葉草生物逆市瀉一成，曾低見1.59元創上市新低，現報1.66元。

期內，集團現金及銀行結餘減少至18.6億元，主要由於籌備SCB-2019（CpG 1018╱鋁佐劑）的商業化（包括 主要原材料庫存的戰略採購及儲備以及研發活動的持續投入）所致。

去年底，SCB-2019（CpG 1018╱鋁佐劑）在中國獲得EUA，集團計劃於2023年通過雙邊協議在中國和全球進行商業上市。SCB-2019 （CpG 1018╱ 鋁佐劑）是一種添加佐劑的重組蛋白新冠候選疫苗。

三葉草生物還計劃在2023年下半年利用現有的商業基礎設施及不斷壯大的呼吸道疫苗銷售團隊將AdimFlu-S （QIS）商業化。

【ET財智Talk】經濟循環中如何尋找機遇？ 利達黃耀宗分析債務危機下攻守兼備的投資策略 今晚8點見

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編輯：姚卓然

疫苗 港股 三葉草生物－B（02197）
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