【內房危機】 融創90億美元境外債務 與三成債權人達成重組協議

仍然停牌的內房融創中國(01918) 宣布，與債權人小組（其債權佔現有債務未償還本金總額超30%）就重組條款達成協議，有關條款載於重組支持協議。 重組旨在為公司提供長期、可持續的資本結構，提供足夠的財務靈活性及恢復空間，以保持業務穩定，及保護所有利益相關方的權利及權益，並為所有利益相關方爭取價值最大化。

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融創表示，重組將允許相關債權人根據其具體訴求和限制選擇不同的選項，包括將其全部或部分債權轉換為股權，以獲得短期流動性及受益於潛在股票升值，或重新恢復債權並從若干現金清償機制中獲益。另外，重組亦包含多項降槓桿計劃，旨在幫助公司實現可持續的資本結構，提高淨資產價值，及降低淨負債率水平。

可供選擇的選項包括，計劃債權人合計將10億美元的現有債權轉換為10億美元的九年期可轉換債券；可自願選擇將其現有債權轉換為本公司的零票息、五年期強制可轉換債券，總規模限額為17.5億美元；可自願選擇將其現有債權交換為現有融創服務股份，交換價格相當於 緊接記錄日期前60個交易日的融創服務股份交易量加權平均價的2.5倍，但最低交換價格為每股融創服務股份17港元；或將其現有債權交換為最多八個系列以美元計值的新優先票據，本金總額等於計劃債權人的總現有債權金額減去可轉換債券本金總額、強制可轉換債券本金總額及交換為現有融創服務股份的現有債權金額。

消息指，融創境外債務重組方案已獲得債權人小組的支持，方案預計將會拿到75％以上的贊成票。

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