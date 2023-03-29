【券商點睇】台山機組恢復發電緩解壓力 中廣核電力料量價齊升

近期，中廣核電力（01816）去年整體經營保持穩健，業績表現良好。安信國際指出，今年台山機組恢復發電壓力緩解，加上新機組併網，預計今年發電量與電價共同上升，推薦投資者持續關注。「防城港3號」機組於1月成功併網，目前處於商運前調試階段，預計將在近期正式併網投產。屆時，公司核能發電能力進一步得到增強，行業龍頭地位穩固。

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公司去年市場化電力佔比提升較大，達到55.31%，較上年增加約16%，市場化交易比例大幅提升。同時，市場化交易平均電價為0.4017元（人民幣，下同），較上年增加12.4%。在市場化交易佔比與電價協同上升之下，今年此趨勢將保持，機組多發滿發將兌現更多收益。

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安信國際維持中廣核電力的「買入」評級。展望今年新機組併網投運，以及台山機組恢復正常發電，料發電量較去年有所提升；此外，電價因中國電力需求持續上升而保持增長。按照DCF模型估值及綜合考慮，公司合理市值為1,128億元，對應目標股價為2.23港元。

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責任編輯：林衛