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【券商點睇】雲與數據要素帶來新機會 中國移動息率高帶來安全邊際

股樓投資 11:33 2023/03/29

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國泰君安將中國移動（00941）的目標價上調至78元，並維持「買入」的投資評級。該行預測公司2023至2025年的每股盈利為6.375元（人民幣，下同）、6.881元及7.431元。由於較高股息率帶來的安全邊際，以及數字化轉型帶來的增量市場，故上調其目標價及保持「買入」評級。

【同場加映】青姐話：馬雲現形 大市顯靈？

青姐話
【青姐話】馬雲現形 大市顯靈？

該行預計，中國移動的盈利和派息將穩定持續增長，2022年業績符合預期。公司來自服務收入按年上升8.1%，而股東淨利上升8%。同時，公司計劃將2022全年派息率按年提升7個百分點至67%，目標2023年實現營收超過萬億元，預計股東淨利將實現高個位數的按年增長。國泰君安預計，2023年中國移動的派息比率將超過70%。

【延伸閱讀】大行點睇：滙豐指中資股估值低於5年平均水平 另推薦其中7股，請按【見下頁

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另一方面，公司旗下DICT業務的發展將超出市場預期。盡管公司計劃在2023年略微降低資本開支，特別是在連接方面，但計劃將算力資本開支按年增加35%；結合渠道優勢、雲網絡融合、數據安全優勢，以及核心技術的持續投入，預計雲業務會實現持續發展。該行認為，公司從戰略層面推動數據相關業務的發展，業務進入更多垂直行業，因此數據要素市場將帶來非常大的市場機會。

【同場加映】溫股知新：業績期做功課 唔買貴唔買錯

溫股知新
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責任編輯：林衛

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港股 派息比率 目標價 買入 中國移動（00941） 中國

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