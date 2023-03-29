【券商點睇】業績大幅扭虧為盈 略超預期 中國電力加速向清潔化轉型

據申萬宏源報告，中國電力（02380）去年公司賺26.48億元（人民幣，下同），處於業績預告上限，較上年大幅扭虧為盈，略超該行此前預期。公司剝離虧損煤電持續優化資產結構，煤電至暗時刻已過，2023年業績有望進一步大幅改善。該行認為，在新型電力系統及電力供需格局偏緊下，煤電業績有望在2023年全面扭虧，得到較大程度的扭轉。

新能源轉型目標宏大且堅定，光伏組件價格回落疊加疫情影響消退，2023年新能源裝機有望加速投產。截至2022年底，公司控股裝機按年增加266.73萬干瓦，綜合公司清潔能源裝機佔比提升12.78%至64.94%。

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申萬宏源預計，中國電力於「十四五」期間新能源新增裝機有望超過50GW，裝機規劃位列綠電運營商前列，一方面在母公司大力支持下，新能源及環保發電資產，有望持續性注入公司，助力公司清潔低碳加速轉型；另一方面，公司新能源項目儲備超過70GW，在光伏組件價格加速回落，以及疫情影響消退，公司新能源項目建設有望恢復，裝機量與項目回報率有望迎來雙擊。

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結合公司火電經營情況及電力供需情況，該行維持公司2023至2024年純利預測分別為40.3億元和51.6億元，新增2025年純利預測為60.8億元，當前股價對應2023至2025年市盈率分別為8倍、7倍、6倍。公司新能源轉型目標堅定且轉型步伐較快，繼續維持「買入」評級。

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責任編輯：林衛