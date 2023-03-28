▲ 【TVB業績】電視廣播士多力谷收入增長 虧損仍擴至8.1億

電視廣播TVB （00511） 截至去年底止年度，股東應佔虧損約為8.1億元，按年擴大25%。不派末期息。去年集團收入35.9億元，按年增6.9億元或24%，歸功於前年8月底收購的士多集團為全年貢獻電子商貿收入。去年毛利10.1億元，增2.9億元或40%。集團LBITDA（除息稅折舊及攤銷前虧損）由3.14億元擴大至3.38億元。每股虧損1.84元，按年擴大24%。

電視廣播指，去年內，集團就所持Imagine Tiger Television LLC（集團與Imagine於美國成立的合營公司）的承兌票據計提非現金減值撥備2.12億元。因此，扣除集團自ITT確認的利息收入1.13億元後，集團年內就於ITT的投資變現稅前虧損9,900萬元。

各項收入方面，香港電視廣播收入12.9億元，按年增6%；OTT串流收入3.5億元，按年跌5%；電子商貿業務收入8.6億元，增2.6倍；中國內地業務收入近7億元，增5%；國際業務收入3.8億元，少5%。公司稱，於前年8月底收購士多集團，年內進行整年綜合入帳後，帶動電子商貿收入由近2.4億元增加逾6.2億元至8.6億元。

收購士多後成本總額增18%

不過，公司亦指出，整體而言，於收購士多集團後，成本總額（包括銷售成本、銷售、分銷及播送成本以及總務及行政開支）由37.1億元增至近43.6億元，增幅為18%。倘撇除收購士多集團的影響，成本總額將減少4%。

集團在展望部分稱，本地經濟有望於今年強勢增長，內地重新開放相信亦有助提振香港的零售、旅遊及房地產行業，隨着香港企業及公司把握新機遇加大營銷和宣傳力度，無綫電視有望從中受惠。

另一方面，中國解除防疫限制亦為公司的中國內地業務創造良好前景。預計聯合製作劇集業務將受益於主要視頻平台重啟內容購買活動。就此，集團於今年3月22日與中國視頻平台優酷簽署價值約7億元人民幣的供應協議，據此，集團將於未來兩年內與優酷聯合製作多部劇集並為其提供同步劇和庫存劇。

集團又指，地緣政治緊張局勢、加息及不斷變化的觀看習慣等其他挑戰仍纏繞，故公司今年採取措施，通過調整內容製作數量及性質降低成本。除停播影響力較低的節目外，亦著手削減員工成本及間接費用。自今年初起實施相關措施，期望每年節省現金開支及間接費用超過2.6億元。公司5%員工將受影響。

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編輯：胡學能