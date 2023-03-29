▲ 【業績｜餐飲股】味千中國去年盈轉虧蝕1.4億人幣 末期息削四分一至6仙

味千中國 （00538） 公布，截至去年底止，全年由盈轉虧，蝕1.44億元（人民幣，下同）。收益按年跌28.4%至14.3億元，派末期股息6分，按年跌25%。

味千中國指，内地2021年下半年起爆發疫情，餐廳受到不同之防疫限制，令營業時間縮短或暫停營業，以及將表現未如理想之餐廳淘汰。在疫情的影響及門店減少的情況下，令收入下降接近3成。

不過，由於香港市場之人均消費創出新高，以及內地豬肉價格下降，令存貨消耗成本佔營業額的比例約為26.2% ，按年跌約0.7個百分點。

集團整體毛利率按年升0.7百分點升至73.8%。至去年底，味千中國餐廳總數按年跌19%，至597間。

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記者：伍鍵文