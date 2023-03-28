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【業績｜比亞迪系】比亞迪電子末期息增6成至0.165元人幣

股市 22:38 2023/03/28

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【業績｜比亞迪系】比亞迪電子末期息增6成至0.165元人幣

比亞迪電子 （00285） 公布業績，截至去年底止全年，收入按年升20.4%至1071.9億元（人民幣，下同），純利則倒退19.6%至18.6億元，主要因爲消費電子市場需求較弱，整體產能利用率偏低，盈利承壓。比亞迪電子建議派末期股息0.165元，按年升六成。毛利率由6.77%跌至5.92%。

比亞迪電子指，在疫情反覆及安卓智能手機市場需求疲軟的背景下，公司去年上半年盈利承壓，下半年顯著改善。

期内，手機部件、模組及其他產品銷售收入1059.8億元，按年升19.1%，當中，消費電子業務領域收入錄822.09億元，按年升14.8%；服務提供收入12億元，按年飆升14倍。

此外，比亞迪電子表示，智能座艙、智能網聯等產品出貨量大幅提升，新能源汽車業務收入按年增145.7%至92.6億元；戶用儲能、無人機等產品出貨量持續提升，帶動新型智能產品收入升22.2%至152億元。

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【電動車】比亞迪、馬斯克齊斥拆夥消息不實　股價跌幅收窄至2%

記者：伍鍵文

H股 港股 比亞迪 汽車 智能手機 比亞迪電子（00285）
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