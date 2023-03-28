【內房危機】融創境外債務重組涉可轉債、置換新票據等　已獲持債金額逾三成的債權人小組支持

▲ 融創境外債務重組涉可轉債、置換新票據等 已獲持債金額逾三成的債權人小組支持

融創中國 （01918） 境外債務重組有進展，表示針對90.48億美元的境外債務重組，已與現有債務未償還本金總額超30%的境外債權人小組訂立重組支持協議。融創將約百億美元的境外債務分為降槓桿、留債展期兩大板塊進行重組，債權人具有可轉換債券、強制可轉換債券、轉換為部分融創服務股權、置換新票據等選項。

在降槓桿計劃方面，目標約為30億美元，分為三項措施。1）擬發行10億美元的可轉換債券，債權人有權在重組生效日起的12個月內，以每股20元將持有的可轉債轉換為融創中國普通股，如選擇不轉股，則留債9年期，公司需支付1至2%票息。2）發行五年期強制可轉換債券，預計規模17.5億美元。3）將現有債權轉換為融創服務 （01516） 股權，規模上限約4.49億股。

剩餘債務置換後最多展期9年

至於剩餘債務，融創將發行以新的美元票據進行置換。債權人將獲得最多八個系列新票據，分別於重組後的2年至9年到期，票息介乎於5至6.5%之間。

另外，融創控股股東孫宏斌將此前提供給公司的4.5億美元無息股東貸款轉換為融創中國的股權。

據知情人士表示，在債務重組中，獲得債權人小組支持是至關重要的一步。融創的債權人小組持債金額超過30%，近30億美元，無論是權重佔比還是債務規模目前都是行業較高的，這意味著方案整體通過已有極大保障。融創境外債務重組方案已獲得債權人小組的支持，按行業慣例來看，融創債務重組成功基本板上釘釘，方案預計將會順利拿到75%以上的讚成票。

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編輯：袁諾曦