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【業績｜比亞迪1211】比亞迪升3%　去年多賺逾4倍　股息每股1.142元人民幣　今年汽車業務推新品牌

股市 09:26 2023/03/29

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【業績｜比亞迪1211】比亞迪去年多賺逾4倍　股息每股1.142元人民幣　今年汽車業務推新品牌

比亞迪 （01211） 去年純利166.2億元人民幣，按年升445.9%，公布每10股派現金息11.42元人民幣。去年比亞迪營收4240.6億元人民幣，按年增96.2%，基本每股收益5.71元人民幣，按年增438.7%。單計去年第4季，比亞迪營收1563.7億元人民幣，按季增33.6%，純利73.1億元人民幣，按季增27.9%。

比亞迪升2.7%，報217元。

去年全年，汽車、汽車相關產品及其他產品業務的收入約3246.9億元人民幣，按年增151.8%；手機部件、組裝及其他產品業務的收入約988.2億元人民幣，按年增長14.3%；佔集團總收入的比例分別為76.6%和23.3%。

整車產品產銷情況，去年乘用車產量187.6萬輛，按年增154.3%，乘用車銷量179.7萬輛，按年增151.8%。此外，去年境外地區整車產品銷量4.5萬輛，按年增194.5%。

料今年新能源車滲透率大突破

公司展望今年政策供給有望繼續推出，為新能源汽車發展營造良好環境。2月，工業和信息化部等8部門發布《關於組織開展公共領域車輛全面電動化先行區試點工作的通知》，助力新能源汽車滲透。中國新能源汽車產業鏈基礎穩健，效率高、韌性強、成長快，為中國乃至全球汽車轉型提供有力支撐，為全球節能減排及主要經濟體碳中和願景作出貢獻。預期今年，新能源汽車將延續強勁增長勢頭，滲透率有望大幅突破。

汽車及電池業務方面，集團今年將推出一個極具專業性、個性化的全新品牌。屆時，集團將形成「比亞迪」品牌、「騰勢」品牌、「仰望」品牌和專業個性化全新品牌的品牌矩陣，覆蓋從家用到豪華、從大眾到個性化，全面滿足用戶多方位全場景的用車需求。未來，集團將通過技術創新，推動智能輔助駕駛發展，提升產品的綜合競爭力，為品牌發展帶來新動能。

手機部件及組裝業務方面，集團將積極探索業務發展空間，拓寬產品領域，持續加大研發投入，為集團業務長遠發展注入新動能。

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編輯：胡學能

港股 H股 比亞迪 碳中和 汽車 新能源 營收 純利 比亞迪股份（01211）
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