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【業績｜內險股】中國太平按年少賺63% 末期息26仙
股市 21:23 2023/03/28
中國太平 （00966） 公佈2022年全年業績，去年總保費收入2,650億元，按年增長0.9%；股東應佔溢利27.97億元，按年下降62.8%。中國太平派末期息每股0.26元，按年減少43.4%。
中國太平去年總資產達14,094億元，按年增長2.2%；股東應佔每股總內含價值55.1元，按年減少9%；其中太平人壽內含價值較去年末增長1.1%。
太平人壽新單保費按年增長20%，個險新單保費按年增長28.6%，銀保新單保費增長按年增29.7%；代理人人力較年初逆勢增長1.6%。境外保險業務方面，太平香港保費收入期內按年增長4.3%，太平人壽（香港）保費收入按年增長26.7%。
截至去年底，集團內投資資產規模12,182億元，按年升1.4%；全年實現淨投資收益485.73億元，按年增長8.9%；總投資收益率3.31%，按年下跌2.04個百分點。
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記者：宋佩恩
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