  • 20°C
香港時間 : 2023328日 (週二) 22:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜內險股】中國太平按年少賺63%　末期息26仙

股市 21:23 2023/03/28

分享：

分享：

【業績|內險股】中國太平按年少賺63%　末期息派26仙　按年少43%

中國太平 （00966） 公佈2022年全年業績，去年總保費收入2,650億元，按年增長0.9%；股東應佔溢利27.97億元，按年下降62.8%。中國太平派末期息每股0.26元，按年減少43.4%。

中國太平去年總資產達14,094億元，按年增長2.2%；股東應佔每股總內含價值55.1元，按年減少9%；其中太平人壽內含價值較去年末增長1.1%。

太平人壽新單保費按年增長20%，個險新單保費按年增長28.6%，銀保新單保費增長按年增29.7%；代理人人力較年初逆勢增長1.6%。境外保險業務方面，太平香港保費收入期內按年增長4.3%，太平人壽（香港）保費收入按年增長26.7%。

截至去年底，集團內投資資產規模12,182億元，按年升1.4%；全年實現淨投資收益485.73億元，按年增長8.9%；總投資收益率3.31%，按年下跌2.04個百分點。

相關文章：

【業績｜內險股】眾安在綫升8%　去年轉蝕13.6億人幣　港虛銀ZA Bank淨收入增逾倍、虧損收窄8%

【內險股｜盈喜】人保發盈喜　料淨利潤按年增逾一成　財險增達兩成

記者：宋佩恩

保險公司 港股 中國太平（00966） 內含價值
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【AAPL】蘋果CEO庫克與發改委主任鄭柵潔會面

下一篇文章

【業績｜内需股】農夫山泉末期息大增5成至0.68元人幣　去年多賺19%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【馬雲行蹤】馬雲親身粉碎「拒政府邀回國」傳聞　行完香港Art Basel已回杭州、阿里股價終倒跌（有圖）
【馬雲行蹤】馬雲親身粉碎「拒政府邀回國」傳聞　行完香港Art Basel已回杭州、阿里股價終倒跌（有圖）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升35點　滙豐ADR高港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升35點　滙豐ADR高港2%（不斷更新）
【SVB】美股瘋炒第一公民銀行變身SVB　拆解「特價」買SVB真相　FDIC罕有5厘息支援交易
【SVB】美股瘋炒第一公民銀行變身SVB　拆解「特價」買SVB真相　FDIC罕有5厘息支援交易
【恒指夜期+ADR】夜期升226點　阿里佔146點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期升226點　阿里佔146點（不斷更新）
【美股開市】樓價指標轉強　道指升9點　納指跌0.2%　阿里美股開市升12%（不斷更新）
【美股開市】樓價指標轉強　道指升9點　納指跌0.2%　阿里美股開市升12%（不斷更新）
【瑞信危機】沙特國家銀行董事長辭職　一句話觸發市場對瑞信信心崩塌
【瑞信危機】沙特國家銀行董事長辭職　一句話觸發市場對瑞信信心崩塌
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款