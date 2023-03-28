【阿里巴巴9988】阿里大重組 成立六大業務集團 各部門具條件獨立上市

內地科網巨頭阿里巴巴(09988) 創辦人馬雲回國後，阿里即啟動公司成立24年來最大規模的業務重組。集團主席兼首席執行官張勇向全體員工發信，宣布啟動「1+6+N」組織變革，在阿里巴巴集團之下，設立六大業務集團和多家業務公司，並設有各自董事會，實行各業務集團和業務公司董事會領導下的CEO負責制，阿里巴巴集團全面實行控股公司管理。.

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阿里將分別設立阿里雲智能、淘寶天貓商業、本地生活、菜鳥、國際數字商業、大文娛等六大業務集團，而其他具備條件的業務組織將設立多家業務公司，實行公司化管理。重組後，各業務單位有獨立CEO，當中雲智能集團由張勇兼任CEO；淘寶天貓商業集團，戴珊任CEO；本地生活集團由俞永福擔任CEO；菜鳥集團由萬霖擔任CEO；國際數字商業集團由蔣凡任CEO；而大文娛集團則由樊路遠擔任CEO。

張勇表示，未來具備條件的業務集團和公司，都將有獨立融資和上市的可能性。他又指出，今次調整後，除滿足上市公司合規要求外，集團的中後台職能部門將全面做輕、做薄，將全面實行控股公司管理，又指多年以來積累的中後台能力，將有序進入到相關業務集團和公司，為前台業務發展繼續發揮重要價值。

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