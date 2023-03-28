美聯集團去年虧損5.3億　減省成本料於今年業績反映

美聯集團（01200）公布截至去年12月底止全年業績，全年虧損5.3億元，不派末期息。業績報告提到虧損原因有三：一是香港住宅物業買賣成交量大跌約四成，創下1996年以來的27年新低；二是即使集團已盡力爭取，但業主只給予有限度的租金寬減；三是中國業務受封城及其他與新冠疫情相關之措施，以及買家對預售未完工樓盤失去信心所導致之惡劣市場環境所影響。

集團主席黃建業指出，疫情、租金、加息，以及高昂的經營成本，加上去年住宅物業成交急挫四成，樓價亦大幅下跌約15%，眾多因素結合，對地產代理行業造成近年最嚴重的衝擊，當中高租金對集團的影響尤為顯著，但集團去年已著手推出優化成本方案，料減省的成本可於今年的業績內反映。

他認為，經濟漸入佳境，樓市升勢只是剛起步，有充足的上升空間，加上多項重要經濟數據全面反彈，同時息口加幅放緩，預期樓市小陽春勢不可擋，相信樓價全年升約10%。成交方面，他預計今年一手成交按年急升約七成半，至1.6萬宗水平；二手成交按年升約三成半，有望達至5萬宗水平。

集團副主席黃靜怡指出，雖然中港全面通關，但是疫情對本港的影響仍未完全消除，樓價及物業交投未回復到最高水平，加上持牌代理的數目高居不下，行業的競爭仍然激烈。她續說，競爭加上高租金，以及移民潮後遺症引致市場難以補充人才，同時推高人工成本，預計2023年的代理行業仍然面臨艱鉅挑戰。

為應對目前挑戰及隨時可能出現的市場波動，集團將持續進行改革，在原有的「四大優化」之上，再加推「四大深化」方案，包括深化科技應用、深化中港互動、深化客戶體驗、深化企業合作，以進一步提升競爭力。

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