【夢想本應翱翔@iM網欄】創業解決教育痛點 為SEN兒童提供AI學習系統

創業初心若是為了改善教育痛點，定必造福下一代。今期，我與大家分享的年輕人創業故事，其機構透過人工智能，為有特殊學習需要（SEN）兒童提供度身訂造訓練。他有一個夢想，就是仿效國際非牟利醫療教育機構奧比斯的做法，在內地推出「教育貨櫃車」，幫助全國偏遠地方有需要人士。

以人工智能分析SEN小朋友的行為

黃俊文（Victor）在2014年成立貝智教育中心（Bridge Academy），為年齡18個月或以上的SEN兒童，提供行為治療服務。他指出，中心採用應用行為分析（Applied Behavior Analysis），它是研究人類行為及學習模式的科學，利用證據分析行為，同時透過觀察周邊環境對行為的影響，改善行為。「SEN兒童透過持續接受訓練，學懂多方面技巧，日常生活技能可明顯改善，包括溝通能力、社交技巧、聆聽力、專注力、自理能力、多角度思考及獨立能力等。」

2019年Victor成立貝智人工智能（Bridge AI），利用兒童訓練個案的具體行為洞察，與香港應用科技研究院（ASTR）合作開發智慧綜合治療學習系統（3i-learning system）應用程式，目標是將治療費用降低。他說：「當年，類似行為的治療費用不菲，每個月動輒需要數萬元，甚至高達十萬元，這實非一般家庭可以負擔。」該項目更獲得阿里巴巴香港創業者基金JUMPSTARTER IdeaPOP﹗學生創業比賽冠軍。

因疫情推出家居訓練 協助家長在家教學

「本來打算在教育機構推行該套學習系統，可惜，遇上新冠疫情剛爆發，學校、教育中心等均停課，對於SEN學生而言，因而失去了社交往來，他們所受的困擾比一般學生更大。」Victor於是即時改變策略，轉攻『家居』，於2020年5月推出家居訓練服務。中心派出課程主任和行為治療師家訪，為SEN學生提供度身訂造的訓練項目，亦教導家長使用訓練程式，讓他們在家中擔當半個治療師角色，支援子女持續受訓，慢慢改善行為。家長只需要按照人工智能制訂的訓練項目，指導孩子跟着完成便可。」

除訓練家長外，該中心每年都免費訓練大學生。Victor說：「他們來自不同大學、不同學系課程，包括人工智能、心理學、幼兒教育、市場學。參加者需要先支付一筆『保證金』，訓練畢後可全數取回。他們完成為期42小時的訓練課程後，會被委派到不同的非牟利機構實習，幫助訓練SEN兒童。」

與學校及非牟利機構合作助普及

他指出，該中心亦與香港明愛特殊學校及匡智會合作，引入智慧綜合治療學習系統，讓SEN學生能夠在校園接受行為治療；亦會培訓主流學校老師或社福機構義工，增加他們對SEN學生的情緒認識。

他興奮說：「人工智能系統已制定了逾萬個訓練內容，最近更與香港中文大學和香港教育大學合作，研究在應用行為分析程式，加入智能手䄂及腦電波監測，藉以評估SEN學生接受訓練時的表現，並可即時提供改善建議。」

夢想是幫助內地山區學校

疫情漸趨緩和，Victor透露曾接獲國內不同學校邀請，包括自費特殊學校，當中有一間來自惠州，有兩千名自閉症學生，校方希望我們利用人工智能技術，改善學童情緒行為。 「我一直在想，怎樣可以更加普及化，幫助國家的非牟利機構或學校？我有一個夢想，如同在內地山區提供眼科服務的奧比斯機構一樣，我想利用『教育貨櫃車』支援內地偏遠地區，如到四川某一個山區，為同學提供價格相宜的訓練；貨櫃車可稍後移動到另一山區，持續服務更多學校。其實，這個概念只是剛剛『走出一、兩步』，還需要找提供5G技術的電訊商合作。」

不只是香港，內地對於改善SEN兒童技能服務的需求潛力龐大，當中大灣區將會是發展重點。而今年公司會先全力投入發展新加坡市場。

「一切安排都是機緣巧合。」Victor笑言：「我在去年贏得香港社會企業挑戰賽冠軍，獲安排去新加坡，做一個由聯合國主辦的國際性初創路演，後來獲當地政府邀請，為當地相關機構提供服務，由於這項目是政府部門牽頭，在過程中已疏通機構之間的問題，既然『路已鋪好』，我就先到新加坡。」

除新加坡，他在今年1月亦接獲來自日本的邀請，到當地教育講座演講，及後與東京大學做一些研究項目。Victor的目標是把系統設立平台，透過5G技術，讓世界各地研究員的方案也能在平台上分享和使用。

作為一位創業者，他經常思考未來數年後的發展路向，「我正在想，三年之後，此類教育需要甚麼技術？」Victor這種向前看想法，委實是打算創業人士值得借鑑。

筆者喜見Victor透過人工智能，幫助SEN兒童改善問題。事實上，根據立法會今年一份文件指出，本港的中、小學SEN學生人數，由2011/12學年的28,630人，到2021/22學年增至58,890人，增幅約一倍；至於特殊學校的學生人數，亦由同期的8,008人，增至8,379人。由此可見，相關服務需求甚殷，初創公司往往可靈活運用科技去解決社會問題，同時也能反映初創公司對社會的價值。

作者_周駱美琪（Cindy）簡介： 周駱美琪(Cindy)自2015年起擔任阿里巴巴香港創業者基金執行董事。自2007年加入阿里巴巴集團，Cindy曾擔任阿里巴巴國際高級財務董事，主要負責集團財務管理和企業規劃。阿里巴巴香港創業者基金創立不同項目，致力幫助香港的創業家和青年人於充滿活力的城市中實踐他們的夢想。通過這個欄目Cindy希望與大家分享不同的創業故事及經驗，也為創業者帶來小貼士，幫助他們了解初創市場的最新形勢。

更多夢想本應翱翔@周駱美琪（Cindy）的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！