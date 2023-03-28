【業績｜藍籌】中芯國際去年純利增6.8%至18.2億美元　不派息

中芯國際 （00981） 去年純利18.2億美元，按年增加6.8%，不派息。去年營收72.7億美元，按年增33.6%。單計去年第4季，營收16.2億美元，按年增2.6%，按季跌15%；淨利潤5.2億美元，按年跌6.2%，按季跌30.1%。去年第4季毛利率32%，按年跌3個百分點，按季跌6.9個百分點。公司預期，今年首季營收按季跌介乎10至12%，毛利率介乎19至21%。

公司指，去年的資本支出為63.5億美元。去年底，月產能增加到71.4萬塊8英寸當量晶圓。年產能運用率為92%。至去年底，中芯國際深圳投入生產，中芯國際京城投入試生產，中芯國際臨港完成主廠房外殼建設，中芯國際西青開始建設。由於瓶頸設備延誤，中芯京城的量產計劃推遲1至2個季度。

料今年全年收入降約一成

公司展望今年上半年行業周期仍處於底部，外部不確定因素的影響仍複雜。公司預計今年全年：收入預計將按年降約一成，毛利率預計將在20%左右；折舊預計按年增長逾20%，資本支出預計與去年基本持平；到年底的月度增量產能預計與去年類似。公司稱，在持續的高投資過程中，毛利率面臨高折舊的壓力。

相關文章：

【芯片大戰】美國對中國實施芯片禁令範圍擴大至澳門 封殺轉運至中國的後路 中芯照升2%

編輯：胡學能