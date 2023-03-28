【業績｜内需股】農夫山泉末期息大增5成至0.68元人幣　去年多賺19%

▲ 【業績｜内需股】農夫山泉末期息大增5成至0.68元人幣 去年多賺18.6%

農夫山泉 （09633） 公布截至去年底止業績，純利按年升18.6%至85億元（人民幣，下同）；收益按年升11.9%至332.4億元。農夫山泉宣派末期息0.68元，按年增51.1%。

按分部收益劃分，包裝飲用水產品收益按年升7.1%至182.6億元，佔總收益比例54.9%；茶飲料產品按年升50.8%至69.1億元，佔比20.8%；功能飲料產品收益38.4億元，升3.9%，佔比11.5%；果汁飲料產品收益28.8億元，多10.1%，佔比8.7%；其他產品收益倒退22.7%至13.5億元，佔比4.1%。

此外，農夫山泉的存貨總值按年升16.5%至18.1億元，存貨周轉天數減少4.3日，至50.5日。

農夫山泉：未來積極擴大市場份額

展望未來，農夫山泉表示，隨新冠肺炎疫情防控政策優化落實，消費市場有望恢復向好，消費場景也在有序恢復，將探索和開發更多創新優質的產品，滿足消費者不斷變化的需求，同時持續拓展銷售渠道，擴大市場份額。

此外，該公司指，疫情之後，大眾消費心理和模式也可能發生變化，將加強對消費者需求的了解和研究，持續改進產品和服務，靈活適應市場變化和更好地滿足消費者的需求。

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記者：伍鍵文