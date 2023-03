滙豐請香港市民食兩餸飯 推廣多元化投資 附派飯券日期+地點

滙豐早前公布FinFit研究,並為「滙豐FinFit月」 揭開序幕後,周三(29日)起將舉行「滙豐FinFit請你食兩餸飯」活動,透過滙豐宣傳車 「FinFit號」,於不同地方送出兩餸飯券。只要見到FinFit號,立即打卡,上載帖文或限時動態到個人社交平台並hashtag #滙豐FinFit及追蹤HSBC Facebook 及nstagram 專頁,即可獲FinFit兩餸飯券一張。



滙豐最新的FinFit研究顯示,財政非常健康人士平均持有4種投資及保險產品,相對財政不健康的群組只得1.6 種。逆市下希望能穩中求勝,多元化投資將有助減低風險。而近年崛起的兩餸飯與財政健康亦有一些共通點:飲食同理財一樣要靈活多變、多元均衡。

為提高市民對理財健康的意識,在投資上要多元均衡,做足兩手準備,並要作完善財務規劃,滙豐將會派出FinFit號遊走香港主要地區,向市民派發FinFit貼士及兩餸飯券,提醒香港人「無論個市係點,只要識FinFit理財,多元均衡投資,兩餸飯都變大茶飯!」記得要留意滙豐Facebook(@HSBCHK)同Instagram(@hsbc_hk)的最新公布。

「滙豐FinFit請你食兩餸飯」活動詳情 日期及地點: 3月29日(三)銅鑼灣記利佐治街(名店坊外) 3月30日(四)中環皇后大道中(中環中心對面) 3月31日(五)中環租庇利街(中環街市對出) 4月1日(六)銅鑼灣百德新街(銅鑼灣名珠城對出) 4月3日(一)中環皇后大道中(中環中心對面) 4月4日(二)中環租庇利街(中環街市對出)

時間:

平日 - 上午11時30分至下午2時30分

週末 - 下午3時至6時

玩法:

1. 見到FinFit號,立即打卡

2. 上載 Facebook 或 IG 帖文或限時動態,並hashtag #滙豐FinFit

3. 追蹤HSBC HK Facebook 同Instagram 專頁

4. 即獲兩餸飯換領券一張,數量有限,送完即止。



優惠及條款:

1. 由2023年3月29日至4月18日期間,於添飯餸This This Rice(只限上環分店﹔蘇杭街1號)的營業時間內出示換領券,即可免費換領兩餸飯一個。

2. 兩餸飯只包兩餸,如需加餸需補差價,每款餸加$8。

3. 換領券不可兌換成現金,亦不允許作任何形式轉售﹔行使此券不獲現金或任何形式找贖。

4. 換領券如有過期、遺失、塗污或損毀,即作廢無效,恕不補發。

5. 換領券只可行使一次,影印本無效。

6. 香港上海滙豐銀行有限公司(「滙豐」)保留權利修改本條款及細則而不作另行通知,如有任何爭議,滙豐保留最終決定權。

7.食物由添飯餸This This Rice提供。對於任何人士因This This Rice所提供的食品或服務而產生或遭受的任何損害,損失,索賠,費用,訴訟,滙豐概不負責。

8. 如因惡劣天氣因素(例如:颱風、暴雨、自然災禍等)而導致活動未能如期舉辦,本行保留隨時變更或終止此活動之權利。請留意滙豐Facebook(@HSBCHK)同Instagram(@hsbc_hk)的最新公布。

責任編輯:陳詠妍