【小老闆生意經@iM網欄】本地經濟復常 將惠及零售業

中港兩地通關後，內地訪港旅客人次明顯上升。根據旅發局資料，去年全年的內地訪港旅客人次約為37.5萬人次。單在今年2月，內地訪港旅客人次錄得約110萬人次入境，是去年全年的數目近3倍。而自2020年2月出現疫情後，今年2月更是首次訪港旅客突破百萬人次。

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在今年4月1日開始，高鐵（香港段）將全面重啟列車服務，再次開通跨省列車，直達北京、長沙、杭州、上海及武漢等城市。這是自2020年以來，高鐵服務真正全面恢復常態，屆時每日列車班次將由現時的102班，增加至約164班，回復至近疫情前水平。此消息相信亦有助內地訪港旅客數目持續回升。目前內地訪港旅客數目的上升速度顯著，大部分旅客訪港的目的均是以休閒消費為主，人流持續的話，相信對本地經濟復常有很大的幫助。

本地零售業務組合出租率理想

另一邊廂，根據多間本地地產商近日公布的業績，指出隨疫情緩和及港府逐步放寬檢疫措施，有助恢復市場信心及刺激人們消費意慾，旗下商埸的整體出租率亦表現穩健。例如新鴻基(00016)，截至去年12月底止6個月旗下零售物業組合的整體出租率約96%，當中商場租戶的銷售表現較整體零售市場為佳，尤其是服務本地顧客為主的區域性商場。而在內地旅客增長帶動下，集團多個位於鐵路沿線並可暢達邊境口岸的區域性商場亦見人流進一步回升。加上受惠社交距離措施放寬及消費券計劃，本地零售市場的經營環境得到明顯改善，集團亦可從中受惠。

再看本地另一大地產商新世界(00017)，稱自去年9月放寬社交距離措施，旗下的本地零售業務組合表現轉好。截至去年12月底止6個月，K11 MUSEA人文購物藝術館的銷售額按年增長6%，總客流量超過1,100萬人次，增長主要由奢侈品消費及文娛活動帶動。K11 MUSEA人文購物藝術館更於去年12月創下開幕三年以來的每月銷售額新高。中港兩地分階段通關，有助帶動旅客消費。期內，K11 Art Mall購物藝術館整體租用率維持近100%，銷售額按年上升10%，人流亦錄得強勁增長。

展望未來，多個消費場景逐步放開，加上促進消費、加快消費升級的政策不斷出台，將為整體消費需求帶來支持。目前香港仍是內地人休閒及消費旅遊熱點之選，相信隨防疫政策全面解封，將持續吸引內地旅客和商企陸續回流香港消費。

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作者_Anna（馮文慧）簡介 前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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