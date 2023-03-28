▲ 【業績｜零售】AEON永旺去年虧損2.2億元、按年縮減53% 末期息2仙 料今年開11間新店（第二版）

AEON母企永旺 （00984） 截至2022年12月底止年度，收益95.7億元，按年增0.2%，股東應佔虧損2.2億元，按年縮減53.2%，每股虧損84.6仙。永旺擬末期股息維持每股2仙。

永旺計劃今年開設11間新店，包括2間分別在珠海及廣州的超市、6間小型專門店， 以及3間KOMEDA's Coffee。

分類收益方面，去年香港分類虧損1.2億元，按年縮減32.6%，中國分類虧損亦約1.2億元，按年縮減55.7%。管理層指，自中港通關後，內地訪港旅客增加，對零售市場有正面影響，料有利業務，集團將把握機會繼續改善業績。

料香港消費者情緒保持謹慎

香港業務方面，公司指去年下半年，外圍環境惡化、股市下滑以及主要央行大幅加息，在全球通脹壓力下，港元借貸利率上升，金融狀況收緊，市民消費意欲未有明顯改善。而在下半年政府發放其他幾輪消費券的幾個月裏，集團的銷售表現趨於穩定。

展望隨內地及本港放寬防疫措施，以及重新開放邊境，本港旅客數字相信會明顯反彈，加上貨流改善，將為本港的出口、旅遊、零售及餐飲業等提供更大復甦動力，但持續的環球地緣政治緊張局勢，及潛在的環球經濟衰退等外來挑戰，將繼續對香港可持續發展構成風險，而由於通脹仍高企，市民生活成本的增加，相信消費者情緒將保持謹慎。

除了進一步擴大DAISO的小型專賣店的網路外，集團將探索與其他日本知名品牌的更多戰略合作機會，以「高質量、多樣性與獨特性」為定位，提供多樣化、性價比高的優質商品。

去年TOPVALU在香港的食品銷售去年增長23.6%，利潤率較非自家品牌高，管理層指，今後將用自家冷藏及冷凍運輸系統進一步拓大以加工食品為中心的商品種類。集團預期，在通脹及能源成本壓力持續下，相信客人只會更在意商品價格，認為是集團的機會，成為擴大TOPVALU銷售的機會。

內地零售市道氣氛逐步好轉

中國業務方面，公司指去年下半年，隨着全國疫情升溫及確診病例增加，國內經濟持續放緩。而年末中國政府接連公布放寬防疫措施後，疫情立刻反彈。在社區醫療負荷增加、社會運行尚未恢復的情況下，市民消費情緒仍然低落。去年5月及12月關閉表現不佳的東莞大朗店及位於廣州的1間超市，以減低集團的財務負擔。

展望方面，公司預計今年初廣州的確診數字仍會居高不下，或為市場持續帶來不確定因素，阻礙經濟復甦，但長遠而言，隨着中國政府積極推動重新開放，相信經濟活動將逐漸回復常態、零售市道氣氛正逐步好轉。集團將繼續審視旗下店舖組合並作出適當部署，於今年1月及2月關閉了廣州的1間超市及深圳的1間店舖，以提高營運效率。

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編輯：胡學能