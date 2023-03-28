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【業績｜物流】嘉里物流按年多賺8%　末期息派38仙　嘉里物流總裁：料今年業績將有落差

股市 19:44 2023/03/28

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【業績｜物流】嘉里物流按年多賺8%　末期息派38仙　嘉里物流總裁：料今年業績將有落差

嘉里物流 （00636） 公布去年業績，全年多賺8%至35.8億元，收入按年增10%至866.5億元。末期息派38仙，按年減少24%，全年共派66仙，按年跌7.2%，現價股息率約5.1厘。

以業務劃分，綜合物流利潤按年增長28%至13.8億元；電商及快遞業務轉虧至8.3億元，2021年為溢利4100萬元；國際貨運業務按年下跌3%至47億元。

集團指，電商及快遞業務轉虧，因Kerry Express Thailand業務去年面對激烈競爭。集團料發行上限7億元可轉換債券支持泰國業務，債務重組及償還部分債務，買方為順豐控股旗下子公司。資產負債比率從29%增至48.3%，首席財務主管鄭志偉表示，比率較物流業低。

集團總裁馬榮楷回應國際倉儲前景表示，去年「一櫃難求」情況已逆轉，現時航運及空運均為低位，貨運量較去年同期高位下跌約三成，如每個往美國貨櫃運費從2萬美元跌至1000美元，預計今年業績將有「顯著落差」。

以地區劃分，美國物流倉儲業需求仍充足；歐洲需求較弱；東南亞國家產受惠內地產業鏈遷出，以致東南亞倉儲需求較強。

集團去年起代理順豐航空貨運銷售，馬榮楷預計將集中新加坡、馬來西亞的新航線以及加開美國航線。中東亞布扎比則可作中轉站，利用其它航空公司分派貨物至歐洲及中東其他地區。

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記者：宋佩恩

債券 嘉里 航運 嘉里物流（00636） 歐洲
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