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【阿里巴巴9988】阿里六大業務　哪個賺錢、哪個蝕錢？

股市 18:33 2023/03/28

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阿里巴巴架構最新改革為「1+6+N」

阿里巴巴 （09988） 最新體制改革「1+6+N」，即阿里巴巴集團之下，設立（1）阿里雲智能、（2）淘寶天貓商業、（3）本地生活、（4）菜鳥、（5）國際數字商業、（6）大文娛等六大業務。

根據業績報告，早已將收入按相關分類拆分，但業務名稱稍有不同。

「阿里雲智能」在業績顯示為「雲業務」，截至12月31日止財年首9個月，收入586.21億元（人民幣，下同），佔集團收入8.9%，收入按年增長5%。經調整EBITA（息稅攤銷前利潤）為10.37億元。

「淘寶天貓商業」在業績顯示為「中國商業」，財年首9個月收入4466.58億元，佔集團收入67.6%，不過，收入按年跌1%。經調整EBITA為1463.75億元。

「本地生活」在業績顯示為「本地生活服務」，財年首9個月收入375.63億元，佔集團收入5.7%，按年增速11%。經調整EBITA為虧損98.68億元。

「菜鳥」在業績顯示為「菜鳥」，財年首9個月收入420.62億元，佔集團收入6.4%，為增長最快速業務，增長22%。經調整EBITA為虧損7200萬元。

「國際數字商業」在業績顯示為「國際商業」，財年首9個月收入506.63億元，佔集團收入7.7%，按年增速8%。經調整EBITA為虧損32.9億元。

「大文娛」在業績顯示為「數字媒體及娛樂」，財年首9個月收入232.09億元，佔集團收入3.5%，按年跌4%。經調整EBITA為虧損7.72億元。

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記者：譚志偉

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