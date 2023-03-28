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【美國加息】貝萊德：銀行業重創不影響聯儲局抗通脹　料年內不會減息　

宏觀解讀 18:59 2023/03/28

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銀行業危機困擾市場情緒，加上聯儲局上周續放緩加息步伐，僅加0.25厘，市場開始憧憬加息周期完結甚至快將開始減息。惟貝萊德（Blackrock）卻持不同看法，指雖然交易員押注聯儲局不會加息，但預期聯儲局不會停止抗擊通脹，會繼續加息。

該行指，雖然經濟步入衰退，但市場預期美國即將減息的想法是錯誤的，認為今次的情況有所不同，因聯儲局及其他央行已明確表示，銀行業的重創不會令央行停止對抗通脹。

貝萊德預期聯儲局今年不會減息，認為這是央行在經濟衰退來襲時急於拯救經濟的常見套路。該行策略師補充，只有在出現更嚴重的信貸緊縮並導致比我們預期更嚴重的衰退時，聯儲局才會一如市場預期地減息。又指該行在發達市場股票中保持低配，以反映其市場觀點。

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編輯：葉志偉

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