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【虛擬資產】交易所OKX設港公司申虛擬資產牌照　近年銀行對行業信心提高

股市 18:22 2023/03/28

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【虛擬資產】交易所OKX設香港公司申虛擬資產牌照　近年銀行對行業信心提高

香港對虛擬資產行業開出綠燈後，加密貨幣交易所OKX宣布，將成立香港公司，以申請虛擬資產服務提供者VASP牌照，同時亦會申請1號（證券交易）及7號牌（提供自動化交易）。 OKX全球機構業務部董事總經理黎智凱（Lennix Lai）表示，公司為申請牌照已籌備超過一年，過去已優化產品架構，強調準備好接受監管。

OKX前身OKEX為中國內地三大比特幣交易平台巨頭之一，但2017年遭內地監管部門全面封殺後，變陣出海發展，不過，OKX近年未有向香港用戶提供服務，今次若申請成功，對OKX意義重大。

對於香港虛擬資產交易牌VASP下，交易所只能提供主流加密貨幣交易，會否影響吸引力，黎智凱認為，這是行業走向相對合規發展必要過程，相信會先由簡單產品開始，其後逐步開放種類。黎智凱預計，若OKX取得香港牌照，首階段提供比特幣（BTC）、以太幣（ETH）等大幣交易，認為所有上架幣種須獲國際廣泛認可。

近日傳出香港銀行對加密貨幣行業態度軟化，黎智凱稱，OKX未向香港用戶提供交易或入金服務，故過去OKX主體也未曾使用香港銀行服務，但留意到近年銀行業態度改變，隨著行業風險監控程度提高，出現發牌制度等也增加銀行信心。

值得留意是，證監會在2018年起提出虛擬資產交易所「自願發牌制度」，問及OKX此前為何不參與，黎智凱稱，當時公司冀先了解監管制度，「先觀察，了解佢地想法」，同時擴充合規人員，調整產品。

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記者：李哲毅

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