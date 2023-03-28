全球12大生活成本低宜居城市 千呎大屋60萬元有找

外媒《Business Insider》引用網站Numbeo有關全球城市生活成本的數據，包括當地市中心樓價、租金、出外用餐及健身會籍等開支，盤點全球12個生活成本低的宜居城市，在其中一個城市用少於60萬港元就可買到千呎大屋。

英250萬家庭負擔唔起日常開支 水費按揭貸款樣樣加 【下一頁】

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羅馬尼亞首都布加勒斯特（Bucharest）

住屋：市中心一房單位平均月租為3,652港元、千呎單位平均樓價為187.2萬港元

每月平均生活開支（撇除住屋）：單人為4,980港元、一家四口為1.75萬港元

物價：1杯意式泡沫咖啡為22港元、兩人份量三道菜為374港元、健身會籍月費為356港元

南非開普敦（Cape Town）

住屋：市中心一房單位平均月租為5,007港元、千呎單位平均樓價為142.7萬港元

每月平均生活開支（撇除住屋）：單人為4,000港元、一家四口為1.4萬港元

物價：1杯意式泡沫咖啡為13.6港元、兩人份量三道菜為253港元、健身會籍月費為282港元

哥倫比亞港口城市卡塔赫納（Cartagena）

住屋：市中心一房單位平均月租為3,690港元、千呎單位平均樓價為151.3萬港元

每月平均生活開支（撇除住屋）：單人為3,170港元、一家四口為1.05萬港元

物價：1杯意式泡沫咖啡為11.1港元、兩人份量三道菜為150港元、健身會籍月費為156.8港元

泰國清邁（Chiang Mai）

住屋：市中心一房單位平均月租為2,740港元、千呎單位平均樓價為121.1萬港元

每月平均生活開支（撇除住屋）：單人為3,980港元、一家四口為1.4萬港元

物價：1杯意式泡沫咖啡為12.4港元、兩人份量三道菜為120港元、健身會籍月費為294港元

馬來西亞喬治市（George Town）

住屋：市中心一房單位平均月租為2,550港元、千呎單位平均樓價為105.4萬港元

每月平均生活開支（撇除住屋）：單人為3,780港元、一家四口為1.3萬港元

物價：1杯意式泡沫咖啡為17.9港元、兩人份量三道菜為79港元、健身會籍月費為207港元

印度齋浦爾（Jaipur）

住屋：市中心一房單位平均月租為1,130港元、千呎單位平均樓價為118萬港元

每月平均生活開支（撇除住屋）：單人為2,510港元、一家四口為8,400港元

物價：1杯意式泡沫咖啡為11.8港元、兩人份量三道菜為94港元、健身會籍月費為146港元

尼日利亞最大城市拉各斯（Lagos）

住屋：市中心一房單位平均月租為1.2萬港元、千呎單位平均樓價為65萬港元

每月平均生活開支（撇除住屋）：單人為4,700港元、一家四口為1.7萬港元

物價：1杯意式泡沫咖啡為26港元、兩人份量三道菜為340港元、健身會籍月費為310港元

希臘中部城市拉里薩（Larissa）

住屋：市中心一房單位平均月租為2,240港元、千呎單位平均樓價為144萬港元

每月平均生活開支（撇除住屋）：單人為5,630港元、一家四口為1.9萬港元

物價：1杯意式泡沫咖啡為25港元、兩人份量三道菜為272港元、健身會籍月費為356港元

墨西哥中部城市普埃布拉（Puebla）

住屋：市中心一房單位平均月租為2,620港元、千呎單位平均樓價為56.8萬港元

每月平均生活開支（撇除住屋）：單人為4,090港元、一家四口為1.4萬港元

物價：1杯意式泡沫咖啡為20.3港元、兩人份量三道菜為207港元、健身會籍月費為221港元

摩洛哥首都拉巴特（Rabat）

住屋：市中心一房單位平均月租為3,380港元、千呎單位平均樓價為147萬港元

每月平均生活開支（撇除住屋）：單人為3,530港元、一家四口為1.2萬港元

物價：1杯意式泡沫咖啡為14港元、兩人份量三道菜為204港元、健身會籍月費為180港元

玻利維亞聖克魯斯省（Santa Cruz）

住屋：市中心一房單位平均月租為3,130港元、千呎單位平均樓價為83萬港元

每月平均生活開支（撇除住屋）：單人為3,800港元、一家四口為1.3萬港元

物價：1杯意式泡沫咖啡為17.6港元、兩人份量三道菜為226港元、健身會籍月費為320港元

玻利維亞聖克魯斯省（Santa Cruz）

住屋：市中心一房單位平均月租為3,130港元、千呎單位平均樓價為83萬港元

每月平均生活開支（撇除住屋）：單人為3,800港元、一家四口為1.3萬港元

物價：1杯意式泡沫咖啡為17.6港元、兩人份量三道菜為226港元、健身會籍月費為320港元

西班牙城市Santa Cruz de Tenerife

住屋：市中心一房單位平均月租為5,540港元、千呎單位平均樓價為162萬港元

每月平均生活開支（撇除住屋）：單人為4,820港元、一家四口為1.7萬港元

物價：1杯意式泡沫咖啡為14港元、兩人份量三道菜為334港元、健身會籍月費為325港元

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責任編輯：鄭錦玲