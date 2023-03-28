全球12大生活成本低宜居城市 千呎大屋60萬元有找
環球社會熱點 08:05 2023/03/28
外媒《Business Insider》引用網站Numbeo有關全球城市生活成本的數據，包括當地市中心樓價、租金、出外用餐及健身會籍等開支，盤點全球12個生活成本低的宜居城市，在其中一個城市用少於60萬港元就可買到千呎大屋。
英250萬家庭負擔唔起日常開支 水費按揭貸款樣樣加 【下一頁】
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羅馬尼亞首都布加勒斯特（Bucharest）
- 住屋：市中心一房單位平均月租為3,652港元、千呎單位平均樓價為187.2萬港元
- 每月平均生活開支（撇除住屋）：單人為4,980港元、一家四口為1.75萬港元
- 物價：1杯意式泡沫咖啡為22港元、兩人份量三道菜為374港元、健身會籍月費為356港元
南非開普敦（Cape Town）
- 住屋：市中心一房單位平均月租為5,007港元、千呎單位平均樓價為142.7萬港元
- 每月平均生活開支（撇除住屋）：單人為4,000港元、一家四口為1.4萬港元
- 物價：1杯意式泡沫咖啡為13.6港元、兩人份量三道菜為253港元、健身會籍月費為282港元
哥倫比亞港口城市卡塔赫納（Cartagena）
- 住屋：市中心一房單位平均月租為3,690港元、千呎單位平均樓價為151.3萬港元
- 每月平均生活開支（撇除住屋）：單人為3,170港元、一家四口為1.05萬港元
- 物價：1杯意式泡沫咖啡為11.1港元、兩人份量三道菜為150港元、健身會籍月費為156.8港元
泰國清邁（Chiang Mai）
- 住屋：市中心一房單位平均月租為2,740港元、千呎單位平均樓價為121.1萬港元
- 每月平均生活開支（撇除住屋）：單人為3,980港元、一家四口為1.4萬港元
- 物價：1杯意式泡沫咖啡為12.4港元、兩人份量三道菜為120港元、健身會籍月費為294港元
馬來西亞喬治市（George Town）
- 住屋：市中心一房單位平均月租為2,550港元、千呎單位平均樓價為105.4萬港元
- 每月平均生活開支（撇除住屋）：單人為3,780港元、一家四口為1.3萬港元
- 物價：1杯意式泡沫咖啡為17.9港元、兩人份量三道菜為79港元、健身會籍月費為207港元
印度齋浦爾（Jaipur）
- 住屋：市中心一房單位平均月租為1,130港元、千呎單位平均樓價為118萬港元
- 每月平均生活開支（撇除住屋）：單人為2,510港元、一家四口為8,400港元
- 物價：1杯意式泡沫咖啡為11.8港元、兩人份量三道菜為94港元、健身會籍月費為146港元
尼日利亞最大城市拉各斯（Lagos）
- 住屋：市中心一房單位平均月租為1.2萬港元、千呎單位平均樓價為65萬港元
- 每月平均生活開支（撇除住屋）：單人為4,700港元、一家四口為1.7萬港元
- 物價：1杯意式泡沫咖啡為26港元、兩人份量三道菜為340港元、健身會籍月費為310港元
希臘中部城市拉里薩（Larissa）
- 住屋：市中心一房單位平均月租為2,240港元、千呎單位平均樓價為144萬港元
- 每月平均生活開支（撇除住屋）：單人為5,630港元、一家四口為1.9萬港元
- 物價：1杯意式泡沫咖啡為25港元、兩人份量三道菜為272港元、健身會籍月費為356港元
墨西哥中部城市普埃布拉（Puebla）
- 住屋：市中心一房單位平均月租為2,620港元、千呎單位平均樓價為56.8萬港元
- 每月平均生活開支（撇除住屋）：單人為4,090港元、一家四口為1.4萬港元
- 物價：1杯意式泡沫咖啡為20.3港元、兩人份量三道菜為207港元、健身會籍月費為221港元
摩洛哥首都拉巴特（Rabat）
- 住屋：市中心一房單位平均月租為3,380港元、千呎單位平均樓價為147萬港元
- 每月平均生活開支（撇除住屋）：單人為3,530港元、一家四口為1.2萬港元
- 物價：1杯意式泡沫咖啡為14港元、兩人份量三道菜為204港元、健身會籍月費為180港元
玻利維亞聖克魯斯省（Santa Cruz）
- 住屋：市中心一房單位平均月租為3,130港元、千呎單位平均樓價為83萬港元
- 每月平均生活開支（撇除住屋）：單人為3,800港元、一家四口為1.3萬港元
- 物價：1杯意式泡沫咖啡為17.6港元、兩人份量三道菜為226港元、健身會籍月費為320港元
玻利維亞聖克魯斯省（Santa Cruz）
- 住屋：市中心一房單位平均月租為3,130港元、千呎單位平均樓價為83萬港元
- 每月平均生活開支（撇除住屋）：單人為3,800港元、一家四口為1.3萬港元
- 物價：1杯意式泡沫咖啡為17.6港元、兩人份量三道菜為226港元、健身會籍月費為320港元
西班牙城市Santa Cruz de Tenerife
- 住屋：市中心一房單位平均月租為5,540港元、千呎單位平均樓價為162萬港元
- 每月平均生活開支（撇除住屋）：單人為4,820港元、一家四口為1.7萬港元
- 物價：1杯意式泡沫咖啡為14港元、兩人份量三道菜為334港元、健身會籍月費為325港元
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責任編輯：鄭錦玲
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