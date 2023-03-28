【港鐵加價】港鐵按新可加可減機制 今年可加價2.3% 約九成乘客車程車程加4毫以下

經計算政府剛公佈的2022年12月運輸業名義工資指數按年變動(+3.6%)後，港鐵公司（00066）周二（28日）宣佈，2023/24年度（本年度）港鐵票價調整幅度為+2.3%。此調整幅度是按照公司於2023年3月21日公佈的票價調整機制最新安排，以及公司為支持疫情後經濟復甦而作出的一次性特別安排計算所得。



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港鐵公司香港客運業務總監楊美珍表示：「港鐵公司過去三年與市民一同面對疫情所帶來的持續衝擊及嚴峻挑戰。檢討後的機制及特別安排降低了票價調整幅度，因此我們預計本年度約九成乘客車程的車費將為上調四毫或以下，希望平衡市民的負擔能力，同時確保公司能繼續為乘客提供優質、可靠、便捷的鐵路服務。」



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根據政府統計處剛公佈的2022年12月運輸業名義工資指數按年變動（+3.6%）及早前公佈的2022年12月綜合消費物價指數按年變動(+2.0%)，以最新公佈的生產力因素2計算方法及特別安排一併計算，所得本年度港鐵整體票價調整幅度為+2.3%。



港鐵公司現正計算個別車程票價的變化。在完成所需的行政程序，包括向政府提交由兩名獨立專家發出票價調整計算符合機制規定的證明書後，稍後會正式公佈2023/24年度車費表及實施日期。



本年度的票價調整幅度已包括早前公佈的特別安排，即特別扣減其中1.2%及延後合共1.85%至2024/25年度實施。港鐵強調，自兩鐵合併以來，港鐵平均每年的票價調整幅度，低於同期的香港平均每年通脹率。



另外，港鐵又指，一直為超過500條指定小巴線的乘客，提供「綠色專線小巴轉乘優惠」，由今年第四季起，優惠金額將由現時每程0.3元增加至0.5元。同時，港鐵公司會繼續提供恆常車費優惠，惠及社會各個層面，包括上班族、長者、小童、合資格學生以及殘疾人士等，去年相關優惠總值超過21億元。

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責任編輯：陳詠妍