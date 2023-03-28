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【儲局官員】傑斐遜：貨幣政策具長期且不確定滯後性　儲局仍在了解緊縮政策效果

宏觀解讀 17:44 2023/03/28

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美國聯儲局上周加息0.25厘，為去年3月以來，連續第九次加息。聯儲會理事傑斐遜（Philip Jefferson）表示，美國通脹已經開始放緩，但目前尚不清楚有多大程度是因為加息所造成，又指貨幣政策具不確定的滯後性，指當局仍在了降緊縮政策的全部效果。

他指出，通脹放緩一部分是因為收緊貨幣政策，還有一部分是因為其他因素，例如供應鏈瓶頸緩解和能源價格下跌。

傑斐遜又提到貨幣政策對經濟和通脹的影響具有長期、可變和高度不確定的滯後性，表示儲局官員仍在了解至今為止緊縮政策的全部效果。他在講話中未有直接評論利率或美國經濟前景，僅介紹貨幣政策實施和傳導。

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編輯：葉志偉

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