【物管股】 華潤萬象生活去年多賺近28% 末期息派0.312元增13%

華潤萬象生活（01209）公布截至去年12月底止全年業績，純利22.1億元人民幣，按年增長27.9%。末期息增13%，全年計派息率大增45%。績後股價抽升，一度升近4%，逼近40元關口，惟其後升幅收窄，收報39元，升1.8%，成交額1.7億元。

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集團公布，去年盈利22.1億元（人民幣，下同），按年增長28%。扣除投資物業重估收益等影響，核心盈利22.3億元，按年增30.7%。每股盈利0.967分，每股核心盈利0.975元。派末期息0.312元，按年增長13%，全年派息率由2021年的37%提升至45%。

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期內，收入按年增長35.4%至120.2億元，其中住宅物業管理服務板塊收入為78億元，按年增長46.9%，主要得益於收併購公司財務並表及市場化外拓所帶來的的在管建築面積大幅增加；商業運營及物業管理服務板塊為42.1億元，按年增長18.2%。毛利率30.1%，按年下跌1個百分點。

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截至去年底，提供物業管理服務的在管建築面積為2.9億平方米（不含購物中心項目）；提供商業運營服務的已開業購物中心數量為84個，已開業寫字樓數量為27個，並有2個已開業購物中心分租項目。

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記者：郭秀慧