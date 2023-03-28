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【市道復甦】Mastercard夥本地餐飲集團LUBUDS　推獨家美饌體驗吸客

商業 17:44 2023/03/28

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Mastercard全球執行副總裁兼大中華區總裁常青（左起）、Mastercard亞太區高級副總裁兼營銷與傳播主管Julie Nestor、Mastercard香港及澳門總經理陳一芳，以及LUBUDS創辦人兼行政總裁Louie Chung宣布，將推出獨家美饌體驗吸客，攻體驗類消費。

為迎戰後疫情時代，萬事達卡（Mastercard）亦針對本港通關後帶來的商機，展開新一輪宣傳攻勢，今（28日）宣布與本地餐飲集團LUBUDS合作，推出獨家美饌體驗吸客。

本港雖然相對其他地區較遲對外重開，但Mastercard全球執行副總裁兼大中華區總裁常青認為香港零售及消費市道的復常速度絕不落後。他透露，以Mastercard今年首兩個月的交易數據而言，全球來港旅客的消費交易宗數比去年同期翻倍，線下交易也增長了3倍，餐飲消費則有超過4倍增長。

【經濟前景】環球CEO需關注人工智能革命　培養人才技能為關鍵

【數碼轉型】中小企數碼轉型添商機　燒味店推電子劵吸回頭客

有見不少消費者表示更優先考慮體驗，他與Mastercard香港及澳門總經理陳一芳均指出，是次合作將主打「體驗類消費」，冀帶來有別於以往推出的折扣優惠等，推廣「Priceless」（無價）體驗。

是次Mastercard公布的合作夥伴、本地餐飲集團LUBUDS，主攻高端餐飲市場，旗下更涵蓋日本、歐陸、粵菜等各類不同風味的特色餐廳。首階段，Mastercard將會在自家「Priceless」平台推廣LUBUDS旗下餐廳，該餐飲集團則提供獨家美饌體驗，如特色菜單、名廚親身作烹飪示範等。

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記者：張寶燕

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