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【業績｜券商】富途美股跌近9%　第4季non-GAAP盈利按年增9成　全年多賺8%

股市 22:23 2023/03/28

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富途（美：FUTU）公布，去年第4季收入按年增長42%至22.8億港元，列帳盈利增長92%至9.6億元，非通用會計準則（non-GAAP）經調整溢利增90%至10.1億元。

富途美股開市升近5%，不過隨後走勢偏軟，現跌8.4%，暫報45.184美元，成交2.12億美元。

至去年底，富途付費用戶按年增19.5%至148.7萬戶，客戶資產增2.4%至4175億元，但第4季內日均客戶資產為3831億元，按年跌10.5%。

以全年計，富途全年收入升7%至76.1億元，經調整溢利增8%至31.3億元。

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美股 富途（美：FUTU） Non－GAAP
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