【投資洞見】科技股：長期趨勢帶來機會

科技股在疫情期間曾經表現出色，但至2022年，戰爭、通脹、貨幣政策收緊等種種不利因素令股票投資者從成長型股票湧向價值型股票。納斯達克100指數2022年全年下跌33%。

不過，我們認為這使科技股處於更具吸引力的位置。估值雖然重要，但長期投資者考量的關鍵是確定基本面良好的增長質素，而我們認為科技背後的強勁長期增長動力仍然非常充分。

1. 雲端運算和基礎設施支出

根據國際數據資訊 （IDC） 的資料，用於雲端部署的電腦和存儲基礎設施產品的支出，包括專用（私有雲）和共用（公有雲）IT環境，2022 年第三季度同比增長 24.7% 至 239 億美元。

2022年全年，IDC預測雲端基礎設施支出將同比增長 19.6% 至881億美元。市場繼續受益於高需求和大量積壓，以及基礎設施供應鏈之改善。長遠而言，IDC預計雲端基礎設施支出在 2021-2026 年預測期內的複合年增長率為 12.9%，到 2026 年將達到 1351 億美元。

雲端運算使新的商業模式得以擴大。例如，科技公司不再只是銷售硬體和軟體，亦使用雲端運算提供訂閱服務（例如 Amazon Music、Microsoft Xbox Live、Apple TV 和 Google Play），從而獲得固定的收入來源。高德納諮詢公司稱，全球公有雲服務預計將在 2023 年增長 20.7%，達到近 6000 億美元。

2. 數碼轉型

數碼轉型是公司在業務中嵌入科技以提高效率、增加業務活力，並最終在與數碼原生企業（主要在線上運作）競爭客戶和員工時採用數碼優先心態的過程。無論企業採取哪種形式轉型，資料數碼化、以軟體作為服務 （SaaS）、分析和人工智慧以及網路安全均在此機遇中發揮關鍵作用。

以零售銀行為例：若想吸引下一代客戶，提供流動銀行應用不再是「可有可無」，而是「必須」。世界各國政府亦看到了為各種任務引入更多數碼化自助服務流程的好處。

3. 5G 興起

在過去十年，4G網路支援了智慧手機和社交媒體、視訊通話、遊戲、數碼支付等新應用之普及。儘管4G相比3G改進顯著，但5G優化的是以資料為中心的網路，而非有著數據覆叠的以音訊為中心的網絡。電訊營辦商將能夠透過向5G過渡來提高頻譜利用效率，創造新的收入機會。

我們相信5G會成為連接更緊密世界的關鍵技術，對交通、製造、娛樂和醫療保健等廣泛的終端市場產生影響。據普華永道研究，到2035年，5G將帶來13.2萬億美元的全球經濟價值，並創造2,230萬個就業崗位。目前，我們認為通訊基礎設施和半導體供應商均出現有趣的投資機會。

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