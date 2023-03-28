【展覽復常 】政府夥貿發局舉辦「香港國際科技展」　冀成為亞洲區內重點科技展

近年，香港政府視發展創科為激活香港經濟高質量發展的重要引擎。通關復常後，港府與香港貿發局在4月合辦首屆「香港國際創科展」(InnoEX) ，將連同貿發局「香港春季電子產品展」、「香港國際春季燈飾展」，三大春季科技展於4月12至15日假灣仔香港會議展覽中心舉行，

香港貿發局副總裁張淑芬表示，香港國際創科展透過邀請國際專家及意見領袖，促進全方位跨行業的合作和交流，包括企業對企業（ B2B ）、政府對政府（G2G) 及政府對企業（ G2B)的多方面合作。

被問到深圳科技發展一日千里，香港創科如何配合大灣區發展時，張淑芬表示：「有競爭有進步，各地各有優勢」，她指出，今次香港國際創科展也有深圳企業參與，證明發展可以互補。被問到香港人才不足時，她表示各行各業也正面對相同問題，科技創新某程度上反而可協助解決部份人才不足的挑戰。

她補充，未來希望繼續舉辦香港國際創科展，今年有邀請東盟國家代表團來香港參觀，希望未來他們會以參展商的身份來港

署理政府資訊科技總監黃志光表示，今次該政府資訊科技總監辦公室透過「智慧·香港」展館，展出逾100個有助推動皌智慧城市發展的方案。展覽內分為6個主題，包括智慧城市、智慧經濟、智慧環境及設施、智慧政府、智慧生活和智慧出行。

香港貿發局電子及家電業諮詢委員會主席莊子雄對於展覽復常，甚抱期望，「3年未見過客戶，做生意始終面對面傾談比較好，Zoom未必能解決。」他續補充，家電、科技產品及電子產品佔香港出口的比例甚高，剛發表的2月整體出口貨值按年跌8.8%，跌幅明顯收窄，展望未來需求會上升。因此，對於四月的多個展覽，抱有一定期望。

記者會上，有八間參展商展示其產品。包括Scan the world ，使用最新的遊戲引擎創建一個模仿真實地點的虛擬世界，協助商戶進行網上銷售。

香港國際創科展是創新科技及工業局推出的「國際創科營商周」(Business of Innovation and Technology Week，簡稱BITWeek) 創科旗覽活動之一，連同「國際創科營商周」下由數碼港主辦的「數字經濟峰會」和香港貿發局「香港春季電子產品展」，以及同期舉行的「2023香港Web3嘉年華」，希望凸顯香港作為國際創科中心和國際貿易展覽中心的地位。

三大春季科技展以「智慧生活 聯繫世界」為主題，至今已吸引了來自19個國家和地區的逾2,600家展商參展，現階段已有超過20,000名買家登記。今年繼續採用「展覽+」（EXHIBITION+）線上線下融合模式舉行。展商及買家除了參與實體展，亦可以利用「商對易」（Click2Match）透過人工智能配對平台洽商至4月22日。貿發局同時透過全球50個辦事處，積極邀請買家重臨香港參與實體展，及透過網上展進行洽商。

記者：梁巧恩