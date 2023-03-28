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【阿里巴巴重組】馬雲回杭州即異動、阿里巴巴重組為6個子單位或獨立分拆上市　ADR盤前升5%

股市 17:41 2023/03/28

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【阿里巴巴9988】馬雲回杭州即有異動　阿里巴巴部署重組、ADR盤前先升4％

阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲回杭州後，集團即有異動。阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇發布全員信，宣布啓動「1+6+N」組織變革。在阿里巴巴集團之下，業務集團和業務公司分別成立董事會，實行各業務集團和業務公司董事會領導下的CEO負責制，阿里巴巴集團全面實行控股公司管理，並預告各單位或將獨立上市。

阿里巴巴美股（美：BABA）盤前升5%，暫報90.97美元。

阿里巴巴在內部信表示，將設立阿里雲智能、淘寶天猫商業、本地生活、菜鳥、國際數字商業、大文娛等六大業務集團和多家業務公司。

張勇在信中表示：「市場是最好的試金石，未來，具備條件的業務集團和公司，都將有獨立融資和上市的可能性。」

阿里巴巴表示，公司在紐約和香港上市地位將保持不變。

（更新中）

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編輯：麥德銘

港股 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴（Alibaba，美：BABA） 美股 馬雲 ADR 阿里巴巴
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