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【阿里巴巴重組】馬雲回杭州即異動、阿里巴巴重組成6個子單位或獨立分拆上市　ADR盤前升逾半成

股市 17:57 2023/03/28

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【阿里巴巴9988】馬雲回杭州即有異動　阿里巴巴部署重組、ADR盤前先升4％

阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲回杭州後，集團即啟動成立24年來最大規模架構重組。阿里巴巴董事會主席兼首席執行官張勇發布全員信，宣布啓動「1+6+N」組織變革，宣布在阿里巴巴集團之下，分為6大業務集團和業務公司，並設有各自董事會，實行各業務集團和業務公司董事會領導下的CEO負責制，阿里巴巴集團全面實行控股公司管理。

阿里巴巴表示公司現時在紐約和香港上市地位將保持不變，但張勇在信中強調：「市場是最好的試金石，未來，具備條件的業務集團和公司，都將有獨立融資和上市的可能性。」

阿里巴巴美股（美：BABA）盤前升6%，暫報91.37美元。

阿里巴巴分為6大集團　各有CEO

阿里巴巴在內部信表示，將設立阿里雲智能、淘寶天猫商業、本地生活、菜鳥、國際數字商業、大文娛等六大業務集團，而其他具備條件的業務組織將設立多家業務公司，實行公司化管理。

阿里巴巴重組後，各業務單位有獨立CEO，分別為：

  • 雲智能集團，由張勇兼任CEO
  • 寶天貓商業集團，戴珊（綽號：蘇荃）任CEO
  • 本地生活集團，俞永福擔任CEO
  • 菜鳥集團，萬霖擔任CEO
  • 國際數字商業集團，蔣凡任CEO
  • 大文娛集團，樊路遠（綽號：木華黎）擔任CEO

阿里巴巴2015年行「中台戰略」  兩年前再改策略

張勇於2015年上任阿里巴巴集團CEO後，提出「中台戰略」，以「大中台、小前台」方式治理，於2020年轉為建立更敏捷組織，推行經營責任制。

張勇在內部信表示，已經建立多家獨立經營的環路公司，最新改革令各業務集團能為各自經營結果負總責。

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編輯：麥德銘

港股 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴（Alibaba，美：BABA） 美股 馬雲 ADR 阿里巴巴
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