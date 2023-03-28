【阿里巴巴重組】馬雲回杭州即異動、阿里巴巴重組成6個子單位或獨立分拆上市　ADR盤前升一成

▲ 【阿里巴巴重組】馬雲回杭州即異動 阿里巴巴重組成6個子單位或獨立分拆上市

阿里巴巴 （09988） 創辦人兼合夥人馬雲回杭州後，集團即啟動成立24年來最大規模架構重組。阿里巴巴董事會主席兼首席執行官張勇發布全員信，宣布啓動「1+6+N」組織變革，宣布在阿里巴巴集團之下，分為6大業務集團和業務公司，並設有各自董事會，實行各業務集團和業務公司董事會領導下的CEO負責制，阿里巴巴集團全面實行控股公司管理。

阿里巴巴表示公司現時在紐約和香港上市地位將保持不變，但張勇在信中強調：「市場是最好的試金石，未來，具備條件的業務集團和公司，都將有獨立融資和上市的可能性。」

阿里巴巴在港股公告補充，淘寶天貓商業集團未來仍將繼續由阿里巴巴集團全資擁有。

阿里巴巴美股（美：BABA）盤前升10%，曾高見95美元，現報94.59美元。

阿里巴巴表示，是次組織治理變革由張勇發起，已分別經集團合夥人與董事會一致通過。

阿里巴巴分為6大集團 各有CEO

阿里巴巴在內部信表示，將設立阿里雲智能、淘寶天猫商業、本地生活、菜鳥、國際數字商業、大文娛等六大業務集團，而其他具備條件的業務組織將設立多家業務公司，實行公司化管理。

阿里巴巴重組後，各業務單位有獨立CEO，基本沿用現行相關業務的舵手：

雲智能集團，由 張勇 兼任CEO

兼任CEO 淘寶天貓商業集團， 戴珊（綽號：蘇荃） 任CEO

任CEO 本地生活集團， 俞永福 擔任CEO

擔任CEO 菜鳥集團， 萬霖 擔任CEO

擔任CEO 國際數字商業集團， 蔣凡 任CEO

任CEO 大文娛集團，樊路遠（綽號：木華黎）擔任CEO

阿里巴巴2015年行「中台戰略」 兩年前再改策略

張勇於2015年上任阿里巴巴集團CEO後，提出「中台戰略」，以「大中台、小前台」方式治理。於2020年方向逆轉為縮小「中台」，轉為建立更敏捷組織，推行經營責任制。

張勇在內部信表示，兩年來已經建立多家獨立經營的環路公司，最新改革令各業務集團能為各自經營結果負總責，強調敏捷組織是實現多業務多業態超大型企業高效治理的路徑，治理架構獨立意味著直面市場洗禮，與之對應的是創新激勵的可能性。

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編輯：麥德銘