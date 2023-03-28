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【業績｜豬肉股】萬洲國際去年盈利增34%、末期息增派近79%　料歐美通脹累短期財務承壓

股市 17:17 2023/03/28

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【業績｜豬肉股】萬洲國際去年盈利增34%、末期息增派近79%　料歐美通脹累短期財務承壓

豬肉股萬洲國際 （00288） 去年生物公允價值調整前純利為14.01億美元，按年增34.3%；經調整後純利為13.70億元，按年增28.3%；末期息派0.25美元，按年增78.6%；全年派0.3美元，按年增57.9%。

萬洲國際認為，今年不明朗因素仍然是關鍵，疫情及非洲豬瘟負面影響得以緩解，中國市場復甦，但美國及歐洲通脹維持高水平，高企的糧食及能源價格將帶來挑戰，宏觀經濟不利條件削弱消費者需求。萬洲國際預期，集團的短期財務表現將會承受壓力。

去年萬洲國際收入錄281.36億美元，按年增3.1%，主要是受美國及墨西哥豬肉價值鏈提升所帶動；經營利潤則揚6.5%至20.93億美元，受惠肉製品及豬肉兩個分部表現良好。

去年肉製品收入上升5.4%至145.59億美元，但中國貢獻收入下跌4.9%，主要受累匯率，然而歐洲收入則上升19.4%， 原因是銷量上升，以及價格管理見效。

萬洲年內生豬屠宰總量為4,891.5萬頭，按年減少3.5%；豬肉收入按年減少1.4%至117.97億美元，不過，豬肉經營利潤增加900.0%至3,000萬美元，主要是2021年出現售價急劇下降而導致本地生產的庫存及進口的豬肉大幅貶值造成低基數。

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編輯：李哲毅

港股 豬肉股 萬洲國際（00288）
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