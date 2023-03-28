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英250萬家庭負擔唔起日常開支 水費按揭貸款樣樣加

環球社會熱點 18:00 2023/03/28

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英國通脹持續，關注消費者權益組織「Which?」一項研究發現，本月料有多達250萬戶家庭負擔不起日常開支，無力繳交包括按揭貸款及能源費等重要賬單。但英國多項費用將在4月加價，包括水費、按揭及郵費等，民眾生活料百上加斤。

英國2月通脹回升至10.4% 兩項商品價格增長推動 【下一頁】

「Which?」表示，大量家庭因聖誕節前後開支大增，未能在翌年1月按時繳付重要賬單，情況通常在2月或3月有改善。

但英國家庭今年3月拖欠賬單比例料達8.8%，與1月的8.2%及2月的8.1%情況相若，連續數月維持高位令人憂慮。

研究發現，6成英國家庭上月最少作一項財務策略調整，努力削減開支以應付水電費及屋租等基本開支，包括減少購買必需品、動用儲蓄、出售資產甚至借貸。但有許多人料到月底時，仍未能負擔生活必需品的費用。

英超市必需品價格翻倍 低價及「實惠牌」升幅最大 【下一頁】

英國市政稅、按揭、水費及處方藥單等費用，都將在4月初開始上調，其中上網費更將大幅飆升17.3%。

「Which?」政策和倡議總監Rocio Concha表示，調查結果為政府及超市、能源企業和電訊公司等重要行業敲響警鐘，他們應竭盡全力支援消費者渡過難關。

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責任編輯：李俊儀

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