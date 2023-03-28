【加密貨幣】涉提供未經註冊加密貨幣衍生品交易服務 幣安及其創辦人遭美國監管機構起訴

全球最大加密貨幣交易所幣安、幣安創辦人兼行政總裁趙長鵬、以及其前首席合規總監Samuel Lim，近日遭美國商品期貨交易委員會（CFTC）起訴，起訴書指出，幣安由19年至今，向美國民眾未經註冊加密貨幣衍生品交易服務，涉嫌違反監管規定，因此尋求沒收幣安非法所得、處以罰款，並實施永久的交易及註冊禁令。

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CFTC指出，幣安在趙長鵬的管治下，員工及顧客都有意識地希望繞過法規監管。同時幣安在與客戶進行交易前，亦沒要求他們提交任何驗證身份資料，未能實施旨在防止和偵查恐怖主義融資和洗錢活動的基本合規程序。此外，起訴書又提到，幣安透過約300個由趙長鵬直接或間接持有的內部帳戶在自己平台進行交易，但交易所並未在公開使用條款或其他地方披露，CFTC指該些內部帳戶不受幣安「內幕交易」政策約束。

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針對指控，幣安表示，CFTC提出起訴的決定出令人失望，發言人稱，為配合美國監管要求，幣安在過去兩年已投入大量人力物力，以確保平台上沒有美國用戶。而創辦人兼被指控對象之一的趙長鵬，則於個人社交平台發出一則僅有一個「4」字的推文，外間推測與其年初發布的2023專注目標及建議的第四項有關，當中包括：不理會FUD（(Fear、Uncertainty、Doubt，恐懼、不確定性、懷疑）、假新聞、惡意攻擊等等...

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撰文：鄭日棱