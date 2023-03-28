聯儲局轉向時機將至　中國冀外資回心轉意

隨著對銀行業動蕩的擔憂漸漸緩解，市場風險情緒有所回升。在第一公民银行收購倒閉的矽谷銀行，以及媒體報導美國監管機構正在考慮擴大銀行的緊急貸款機制後，美國銀行股反彈。前端利率市場定價仍然波動，利率期貨市場認為5月份加息25基點或暫停加息的可能性參半。由於銀行業的現狀和即將公佈的美國數據仍充滿不確定性，筆者認為投資者應避免過度解讀短期利率市場定價的變化，反而可留意大方向上市場預計聯儲局會於本年第四季度轉向降息。2年期和10年期美國國債收益率反彈。

中國新一屆領導班子重申擴大中國對外開放的承諾，以提高對外資的信心。在中國發展高層論壇上，中國國務院總理李強對外企表示，中國經濟已經深度融入全球體系，無論全球環境如何變化，中國將堅持對外開放。 筆者認為，中國在疫情間一度與外間中斷聯繫，加上去全球化趨勢的影響，國內的生產和物流受到打擊，對海外企業的供應鏈中造成阻塞，令中國在全球出口中的佔比有所下降，外國的直接投資於去年第四季度亦同比下降。如領導人希望重新提振外國投資者的信心，必須提出連貫而詳細的開放政策，同時加強支持民營企業的政策方向，方可有效地向外資傳遞善意。

【開市追揸沽】美團業績勝預期後市點走？4大內銀股業績前瞻

責任編輯︰梁浩碩