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美聯黃建業：新香港人成升市重要動力　樓市投資價值較「股債匯」穩健

股樓投資 17:04 2023/03/28

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中港全面通關，帶動樓價回升。美聯集團（01200）主席黃建業表示，雖然早前出現的銀行危機衝擊金融市場信心，但是樓市受到的影響相對輕微，交投愈升愈有，走勢較「股債匯」更為穩健。他預期，全年樓市「價量齊彈」，尤看好豪宅新盤表現「跑贏大市」，預測全年樓價升一成。 

黃建業說，今年首季樓市先由剛需用家帶動，當中新香港人買家更成為升市的重要動力，據該行綜合土地註冊處資料統計，按已知買家姓名作分析，去年第四季內地買家佔整體一、二手成交的佔比高達11%，比率創11年季度新高。由於去年第四季尚未通關，因此估計這批買家以留港的新香港人為主。 

黃建業強調，經濟漸入佳境，樓市漸漸復常，現時的升勢只是剛起步，仍有上升空間，又認為香港背靠中國的龐大市場，有國家政策支持，加上移民潮的影響正在減退，所以對本港的未來發展充滿信心。不過，他認為，中層員工流失窒礙香港未來發展，相信只待解決人才匱乏的問題，復甦有望進一步加快。 

為了增強香港未來的競爭力，黃建業提出三大建議，包括：一）雙倍力度搶人才，再次放寬國內外人才來港及取得永久居民身份證的限制、二）徹底寬免合資格專才來港置業需付的三成辣稅，以吸引他們在香港落土生根；三）容許購買物業作為投資移民的工具，進一步吸納海外資金。 

同場加映【單位直擊】元朗尚悅．嶺移民盤蝕40萬沽 上車客獲父母資助入市【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

美聯物業 美聯集團（01200） 樓價 黃建業 私人屋苑

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