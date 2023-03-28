美聯黃建業：新香港人成升市重要動力　樓市投資價值較「股債匯」穩健

中港全面通關，帶動樓價回升。美聯集團（01200）主席黃建業表示，雖然早前出現的銀行危機衝擊金融市場信心，但是樓市受到的影響相對輕微，交投愈升愈有，走勢較「股債匯」更為穩健。他預期，全年樓市「價量齊彈」，尤看好豪宅新盤表現「跑贏大市」，預測全年樓價升一成。

黃建業說，今年首季樓市先由剛需用家帶動，當中新香港人買家更成為升市的重要動力，據該行綜合土地註冊處資料統計，按已知買家姓名作分析，去年第四季內地買家佔整體一、二手成交的佔比高達11%，比率創11年季度新高。由於去年第四季尚未通關，因此估計這批買家以留港的新香港人為主。

黃建業強調，經濟漸入佳境，樓市漸漸復常，現時的升勢只是剛起步，仍有上升空間，又認為香港背靠中國的龐大市場，有國家政策支持，加上移民潮的影響正在減退，所以對本港的未來發展充滿信心。不過，他認為，中層員工流失窒礙香港未來發展，相信只待解決人才匱乏的問題，復甦有望進一步加快。

為了增強香港未來的競爭力，黃建業提出三大建議，包括：一）雙倍力度搶人才，再次放寬國內外人才來港及取得永久居民身份證的限制、二）徹底寬免合資格專才來港置業需付的三成辣稅，以吸引他們在香港落土生根；三）容許購買物業作為投資移民的工具，進一步吸納海外資金。

同場加映【單位直擊】元朗尚悅．嶺移民盤蝕40萬沽 上車客獲父母資助入市【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

同場加映 【青姐話】馬雲現形 大市顯靈？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機