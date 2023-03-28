【香港經濟】恒生銀行將今年香港經濟增長預測由3.5%上調至4%

恒生銀行 （00011） 把今年香港經濟增長預測從3.5%上調至4%。據該行經濟研究部發表報告，該行對今年的本地經濟前景持樂觀態度，預計消費和旅遊活動轉趨活躍有助整體經濟增長。此外，內地經濟改善也將為本地經濟帶來支持。

報告預計本地經濟將出現反彈，主要是由漸趨正常的消費活動所推動。今年經濟復甦的兩大支持因素是香港經濟的重新開放和內地經濟增長改善。今年較早時，港府取消與內地和世界各地與疫情相關的跨境人流限制，預計此舉將為振興旅遊活動和其他跨境經濟活動奠定堅實的基礎，而香港就業市場以至整體經濟的復甦，將有賴於今年旅遊業的復甦的步伐。

料年內訪港客顯著增加

報告指，訪港旅客人數有明顯增長，2月份旅客總數增至近146萬人，去年同期僅為2,600人。儘管旅客仍遠少於疫情前約700萬的高位，但該行預計隨着全面通關，今年剩餘時間的旅客將顯著增加。

該行亦預計內地經濟增長速度加快將為本地經濟提供支持。內地政府在政府工作報告中提到把今年本地生產總值增長目標定在5%左右，幅度顯著高於去年3%的增長。作為香港最緊密的貿易夥伴，內地經濟增長加快能通過增加跨境商業活動來促進本地經濟復甦。

然而，報告指香港經濟下行風險仍在，最重大的風險仍是全球經濟放緩，今年1月份香港對外貿易數據疲軟就證明了這一點。雖數據或會因基數效應在今年稍後時間改善，但全球經濟放緩將繼續影響對外貿易以及其他相關的經濟行業。

【開市追揸沽】美團業績勝預期後市點走？4大內銀股業績前瞻

相關文章：

【最優惠利率】滙豐恒生中銀香港最優惠利率（P）維持5.625厘不變、渣打P維持5.875厘 經絡：本港加息周期近尾聲

編輯：胡學能