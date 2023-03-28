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【商湯業績】商湯去年經調整虧損擴大2.3倍　料今年推出「自然語言處理模型」

股市 16:56 2023/03/28

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【商湯業績】商湯去年經調整虧損擴大2.3倍　料今年推出「自然語言處理模型」

商湯 （00020） 公布，2022年非國際財務報告準則（non-IFRS）經調整後虧損按年擴大2.3倍至47億元人民幣。商湯期內收入跌19%至38.1億元，毛利跌22%至25.4億元，列帳虧損擴大64%至60.9億元。

商湯期內收入組成結構有所改變，被歸類為「智能生活」、「智能汽車」業務收入分別增長1.3倍和59%，分別達9.55億元和2.93億元。智能生活主要受惠於AI內容生成（AIGC）需求，汽車業務則受惠於智能駕駛和車艙需求。

不過，「智慧商業」和「智慧城市」業務收入分別下跌25%和49%，貢獻14.6億元和11億元，公司指受到疫情影響智慧城市項目和企業數字化轉型進度。

商湯：2023年中向市場推出自然語言處理模型

隨ChatGPT和其他AI內容生成（AIGC）應用大熱，商湯表示，去年在相關領域都有技術突破，如AIGC方面，能提供6K高清圖的生成、回應中文古詩詞作為提示詞來生成對應圖片等。在自然語言處理（NLP）上，商湯表示，已研發千億參數量預訓練大模型，提高文本生成、人機對話等性能，今年年中會把模型和其能力推出市場。

另外，商湯將智能計算基礎設施「SenseCore AI大裝置」的能力已正式面向行業客戶開放，提供高性能計算資源豐富的預訓練模型庫易用的開發工具和專業技術支持，協助客戶高效訓練大模型。

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開市追揸沽
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編輯：麥德銘

業績公布 商湯－W（00020） 港股 人工智能 智慧城市
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