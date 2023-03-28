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【REIT】 富豪產業信託去年可分派收入跌34% 削末期分派76%至1仙 股價曾急挫24%

股樓投資 16:53 2023/03/28

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富豪產業信託（01881）公布2022年度全年業績，核心盈利（不包括投資物業公平值之變動）1.75億元，按年降34.6%；基金單位持有人全年可供分派收入按年跌34.1%至2.05億元。集團建議，每基金單位末期分派1仙，按年跌75%；全年分派總額為6.1仙，按年少29%。末期息大減，股價急跌，今早（28日）曾低見1元，最多跌24%，收報1.17元，仍大跌10.7%。

同場加映﹕【青姐話】馬雲現形 大市顯靈？

青姐話
【青姐話】馬雲現形 大市顯靈？

集團指，租金及酒店收入6億元，按年升3.7%，當中租金收入升2.8%至近6億元，酒店收入升51%至1,890萬元。不過，信託管理人指出，可供分派收入總額受累於銀行同業拆息（HIBOR）上升，導致銀行貸款借貸成本所產生的融資支出增加。

【ChatGPT熱潮】 嶺南股份稱騰訊即將推出chatGPT產品 騰訊升逾4%成藍籌之冠【見下頁

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展望2023年，信託管理人對香港旅遊業及酒店業復甦有信心，惟貸款利率自去年下半年以來一直攀升，對香港酒店擁有人之業務營運造成負面影響，而富豪產業信託雖正享穩定的租金收入，但如香港貸款利率繼續維持於目前或更高的水平，於期內之可供分派收入或會受到不利影響。

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記者：郭秀慧

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港股 拆息 基金 富豪產業信託（01881）

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