▲ 【大家樂341】大家樂︰疫情後外賣佔比仍達四成 曾與美團接觸、相信未來可能有原則性合作

大家樂 （00341） 在疫情後外賣佔比仍達約四成，主要來自家手機應用程式平台，第三方外送平台僅佔約2%。問及美團 （03690） 早前宣布進軍香港，料即將正式營運，大家樂管理層表示，美團曾與大家樂接觸，雖然未有任何實質協議，但相信未來可能會有原則性合作。

大家樂管理層表示，香港經濟復常較想像中慢，大家樂晚市的恢復亦較預期慢，僅個別民生地區較佳。集團期望到次季業務表現及消費氣氛更好。

復課後飯盒供應量由兩萬跳升至10萬 人手不足難以負荷

大家樂旗下學生午膳供應商「活力午餐」此前爆出飯盒質素問題。大家樂首席執行官羅德承表示，學生復課後飯盒供應數量由兩萬跳升至約10萬個，人手不足令該數量難以負荷，疫情前中央廚房有150個人手，加熱中心及送餐亦有2000名人手，但現時物流運輸人手緊絀、新人仍在培訓中，兼職員工也轉行，故與少量學校合約期滿後，決定不再續約。

羅德承指，現時仍為200至300間學校供應飯盒，由於「活力午餐」為最大膳食供應商，會致力維持業務，在招聘人手同時，間中也會調動其他門店、寫字樓員工到「活力午餐」幫手。

內地生意已回到疫情前九成多水平

內地方面，大家樂指，生意已回到疫情前九成多水平，周末時業務復甦更明顯，盈利水平亦較健康。管理層指，疫情下無改變開店計劃，僅節奏放慢，去年共新開了10多間店，達到約150間分店，並形容大家樂品牌在內地仍有許多發展空間，中央廚房可負擔約300間分店，故未來在內地的門店網絡起碼280至300間。

【開市追揸沽】美團業績勝預期後市點走？4大內銀股業績前瞻

【大家樂341】學校午膳供應商「活力午餐」下周一及二停供飯盒 將從頭檢視產製工序及消毒廠房

【大家樂341】大家樂CEO：預計至少明年首季業績才見顯著改善 個別產品會加價

記者︰袁諾曦