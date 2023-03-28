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【港鐵加價】票價調整機制結果出爐　港鐵今年可加價2.3%

Hot Talk 16:58 2023/03/28

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政府今日（28日）公布去年12月運輸業名義工資指數，按年升3.6%，該統計為港鐵（00066）可加可減機制的方程式最後一個因素。代入港鐵票價調整機制計算，港鐵2023/24年度票價可加2.3%的結果。

港鐵上周二（21日）曾發公告指，進行對票價調整機制的共同檢討，將以「服務表現回贈」取代「每程八達通車費3%回贈」及推出經修訂的「負擔能力掛鈎安排」，又指會將香港物業發展利潤納入計算因素之一，有關利潤為50億以下會減0.6%，50億至100億減0.7%，至於100億或以上則減0.8%。

在新計算方程式下，最新計算方法為：

(0.5 × 去年 12 月綜合消費物價指數按年變動) + (0.5 × 去年 12 月運輸業名義工資指數按年變動) - 生產力因素* = 整體票價調整幅度。

此外，2022/2023年度由於機制未能觸發加價機制，未有處理3.35%的延後加幅。故港鐵今年會追加其中0.5%；餘下2.85%中，1.65%會延至明年計算，其餘1.2%會永久扣減。港鐵亦會在今年加幅中，撥出0.2%延至明年計算，即合計1.85%加幅延至明年處理。

由於去年12月的綜合消費物價指數按年增幅為2%，結合去年12月運輸業名義工資指數按年升3.6%，加上港鐵去年物業利潤為104億，即生產力指數為-0.8%，將此代入上述港鐵票價調整方程式計算：

(0.5 × 2%) + (0.5 × 3.6%) – 0.8% = 2%+0.5%（數字為今年追加的延後加幅）-0.2%（數字為延至明年計算的加幅）=2.3%

得出2023/24年度港鐵的票價可加價2.3%。

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編輯：葉志偉

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