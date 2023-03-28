美日簽訂貿易協議加強兩國電池供應鏈 日本汽車製造商獲7500美元稅收優惠

美國和日本周二（28日）宣布了一項關於電動車電池礦物的貿易協議，該協議是加強兩國電池供應鏈的關鍵，並令日本汽車製造商能夠更廣泛地獲得新的7500美元的美國電動汽車稅收優惠。

據拜登政府高級官員稱，這項談判達成的協議禁止兩國製定對電動汽車電池最關鍵的礦物的雙邊出口限制。這些礦物包括鋰、鎳、鈷、石墨和錳。

協議還旨在減少美日在此方面對中國的依賴，要求雙方合作打擊其他國家在該領域的 「非市場政策和做法」，並對關鍵礦產供應鏈中的外國投資進行投資審查。

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以礦產為重點的貿易協議是拜登政府希望為值得信賴的盟友開放去年以氣候為重點的《減少通貨膨脹法》中每輛車7500美元的電動車稅收抵免的一種方式。

貿易部長西村康稔在東京告訴記者，日本正與美國合作，於周二（28日）在華盛頓簽署該協議。

西村說：「由於對電動汽車電池的需求預計將大幅增長，確保生產電池所必需的重要礦物質是一個緊迫的問題。」

美國財政部預計將在本周末前確定電動汽車稅收補貼的採購要求，為汽車、電池和清潔能源行業提供指導。

但是，當被問及貿易協定是否會使來自日本的電池、部件和車輛有資格獲得這部分稅收優惠時，這些官員說，這一決定交由財政部決定。

西村說，使用在日本開採或加工的礦物製造的電動車預計將符合美國法案的免稅要求。

「日本是我們最有價值的貿易夥伴之一，這項協議將使我們能夠深化我們現有的雙邊關係。，」美國貿易代表戴 Katherine Tai在一份聲明中說。

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記者：張瑋婷