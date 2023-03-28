【ChatGPT熱潮】 嶺南股份稱騰訊即將推出chatGPT產品 騰訊升逾4%成藍籌之冠

上月初與騰訊控股（00700）簽署元宇宙業務的戰略合作協議的AI概念股嶺南股份（深﹕002717），在互動平台上被問及雙方在類似ChatGPT產品方面的合作時表示，騰訊即將推出ChatGPT產品，並相信產品精雕細琢，將成為經典產品與應用。

同場加映﹕【青姐話】馬雲現形 大市顯靈？

消息刺激下，嶺南股價急升，更漲停牌，收報4.36元人民幣，大升10.1%；騰訊股價高開1.1%後愈升愈有，曾高見381元，最多升5%，收報378.2元，仍升4.2%，成交額117.8億元，為表現最好藍籌。

大行予騰訊最新投資評級及目標價﹕

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

嶺南股份提到，騰訊是一家優秀的互聯網公司，在非常多的領域將產品與服務做到極致，成為行業的標桿。公司補充，早前已與騰訊簽訂關於AI，大數據等技術合作的戰略協議，有機會與騰訊探索最新產品與應用的合作。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧