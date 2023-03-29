緹山最後一伙6788萬售　全盤沽清　累套現逾68億

由嘉里建設發展之九龍塘半山緹山繼上月售出兩間分層大宅後，昨天成功透過招標方式售出項目最後一伙大宅，該大宅為2座1樓B室，實用面積為1,683平方呎，屬三房三套房間隔，連同1個停車位，剛以6,788萬元成交，平均實用呎價約40,333元。

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，項目僅提供45伙住宅物業，包括5座別墅、14座洋房及26間分層大宅。現時項目所有單位全數沽清，總成交金額逾68億元。

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